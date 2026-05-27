"Rekla je da sam debela, u njenim godinama sam bila top model": Goga Sekulić brutalno odgovorila koleginici

Goga Sekulić prokomentarisala je izjavu Zorane Mićanović.

Pjevačica Goga Sekulić prokomentarisala je mlađu koleginicu Zoranu Mićanović, koja je prethodno njen stajling ocijenila ocjenom dva. Goga je objasnila da taj autfit nije birala za privatne prilike, već za potrebe snimanja, a zatim je uputila javnu prozivku mlađoj pjevačici istakavši da je u njenim godinama izgledala poput top-modela.

"Meni je ona jako simpatična. Iskreno ljudi imaju prava da komentarišu, što se tiče stajlinga, bio je stajling za spot, neki leopard, ja to ne nosim, to je bilo za potrebe snimanja spota, i nije problem da mene komentariše, ali što je ušla u dubiozu. Dovoljno bi billo da je rekla da joj se ne sviđa, i dala ocjenu. Rekla je da sam punija, debela, mogla je da da ocjenu, a ne da komentariše Gogu Sekulić, koja je dvadeset godina na sceni, a u njenim godinama sam imala trbušnjake, bila sam top model, a ne da me komentariše neko ko je puniji, ali meni je i ona tako simpatična. Opet ću reći - Zorana ja nisam u leopardu izašla u grad, već sam snimala spot", rekla je ona za Pink.

Inače, Goga je otkrila da će u narednom periodu živjeti na relaciji Beograd–Španija zbog školovanja sina. Ipak, dok se ne preseli, ona vrijedno radi na novim projektima i uspješno balansira između porodice i karijere, ističući da joj ove promjene uopšte ne padaju teško.

"Sin i ja ćemo biti na relaciji Barselona - Beograd. Uroš i ja smo odlučili da tamo sin ide u školu. Zbog toga sam odložila i izdavanje albuma. Volela bih posle jeseni da organizujem neki koncert u Beogradu, mislim da je red", rekla je nedavno Goga.