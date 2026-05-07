Goga Sekulić prvi put u javnosti nakon smrti majke: Pjevačica u crnom došla da podrži kolegu (Video)

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Usnimili smo Gogu Sekulić u jednom prestižnom beogradskom hotelu.

Pjevačica Goga Sekulić pojavila se na promociji albuma Nenad Jovanović Blizanac, što je jedno od njenih prvih javnih pojavljivanja nakon smrti majke Nade.

Na sebi je imala satenski sako i farmerke, dok je lice krila naočarima za sunce. Pjevačica je nasmejano pozirala fotoreporterima.

Inače, Goga je 40 dana nakon smrti majke nastupala u Frankfurtu, a potom je otkrila za domaće medije kako se osjeća.

"Prosto nestao je dio moje duše i čovjek na silu mora da nauči da živi tako, sad to razumijem. To je bol koja nikada neće proći", rekla je pjevačica za Blic.

"Gubitak roditelja je veliki gubitak... ali posao mora da ide dalje. Moja majka bi nas kritikovala da ne nosimo crno, sestra i ja smo se dogovorile da to ispoštujemo, ali mama bi uvijek govorila da kada imamo gubitke mora da se radi i da život ide dalje, posebno kada imamo malu djecu", navodi Goga.

Podsjetimo, 13. februara preminula je Nada Sekulić, a uz zajedničku fotografiju sa majkom Nadom, Goga Sekulić je napisala.

"Majko... Ne... Ne mogu to podnijeti i ne želim vjerovati."

