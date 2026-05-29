Decenijama se šuškalo da je sa Čolom, pa zavela zgodnog vaterpolistu: Bila miljenica Juge, a evo gdje je danas

Javnost je dugo bila ubijeđena da između Doris Dragović i Zdravka Čolića postoji nešto više od prijateljstva.

Hrvatska muzička zvijezda Doris Dragović (čije je pravo ime Dorotea Budimir) godinama je plenila pažnju javnosti, kako svojim moćnim glasom, tako i intrigantnim ljubavnim životom koji je često bio glavna tema kuloarskih priča.

Mit o romansi sa Zdravkom Čolićem

Najveću prašinu podigla su šuškanja o njenoj navodnoj tajnoj vezi sa regionalnim šarmerom Zdravkom Čolićem. Maštu javnosti dodatno su raspaljivale njihove česte profesionalne ukrštenice.

Doris se pojavila u Čolićevom kultnom spotu za pjesmu "Ti možeš sve, al' jedno ne". Projekat "Za milion godina": Stajali su rame uz rame tokom snimanja ovog velikog humanitarnog hita.

Sam Čolić je kasnije u medijima kroz osmeh priznao da je tokom snimanja emisije "Ti si mi u krvi" na lokacijama u Novom Sadu i Deliblatskoj peščari među njima postojalo malo bezazlenog flerta.

Čovjek koji je osvojio njeno srce

Ipak, uprkos nagađanjima i obostranim simpatijama sa muzičkom zvijezdom, srce splitske dive pripadalo je samo jednom čovjeku i to iz svijeta sporta.

Doris je sudbonosno "da" rekla proslavljenom vaterpolisti Mariju Budimiru.

Par je stao na ludi kamen 1990. godine, kada je pjevačica zvanično preuzela suprugovo prezime. Više od tri decenije oni uspješno prkose izazovima slave, ljubomorno čuvajući svoju porodičnu sreću i intimu daleko od očiju javnosti i novinskih naslovnica.

Inače, Doris je i danas veoma aktivna na muzičkoj sceni. Ona i dalje puni dvorane širom regiona, a publika ne prestaje da komentariše njen izgled, budući da pjevačica i u sedmoj deceniji izgleda prosto nevjerovatno.