Milica Todorović se javno obratila svom sinu: Podijelila emotivnu poruku i raznježila pratioce

Milica Todorović podijelila je poruku u kojoj se obraća svom sinu Bogdanu.

Milica Todorović porodila se početkom februara ove godine i na svet donijela sina Bogdana, koji je postao centar njenog svijeta. Pjevačica se sada emotivnom porukom obratila nasledniku na društvenim mrežama i raznežila brojne pratioce.

"Za moje dijete. Najljepši dan u mom životu, bio je prvi dan tvog života. S ljubavlju mama."

Podsjetimo, nakon porođaja Milica Todorović nije krila emocije, pa se i tada oglasila dirljivom porukom koja je privukla veliku pažnju javnosti.

"Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vrijeme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim djetetom", rekla je Milica.

Inače pjevačica je, po svemu sudeći, odlučila da napusti nekretninu u kojoj je provela prethodne godine, te se iselila iz svog stana i preselila u drugi.

Ipak, Milica nije napustila luksuzan kraj u kom živi godinama, već se zapravo preselila samo nekoliko zgrada dalje, a prekoputa njenog novog doma je i restoran poznatog kolege.

