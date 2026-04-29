U isto vrijeme bio u braku i vezi sa pjevačicom:Zbog bivšeg Milice Todorović izbio skandal, danas ga ne biste prepoznali

Pjevačica Milica Todorović, koja se našla u žiži javnosti zbog oženjenog partnera, bila je u višegodišnjoj vezi sa Milošem Paunovićem, koji je takođe bio oženjen

Ljubavni život Milice Todorović oduvijek je intrigirao javnost, naročito nakon što je postala majka kada je cjelokupna javnost brujala o oženjenom partneru.

Ovo nije prvi put da se Milica iz ovog razloga našla u centru pažnje, jer je svojevremno bila sa Milošem Paunovićem, koreografom koji je navodno bio u braku kad je otpočeo romansu sa pjevačicom.

Milica i Miloš raskinuli su 2019 godine posle šest godina zajedničkog života.

Žena mu mjesec dana pred porođaj saznala da je vara

U početku njihove veze oglasila se tada Andrea Demirović koja je optužila pjevačicu da je bila sa Milošem Paunovićem dok su njih dvoje još uvijek bili u braku.

"Dakle, Miloš nije razveden, još uvijek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje djece, već jednog predivnog petomjesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori" govorila je tada Andrea.

"Do samog rođenja našeg djeteta, osjećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosjetljivijem trenutku svake žene, mjesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet mjeseci moje trudnoće, živjela u zabludi. Nemam namjeru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog djeteta. Nemam namjeru da se ovim povodom više oglašavam u medijima" govorila je ona tada.

Ne liči na sebe

Koreografa Miloša Paunovića gotovo da niko nije vidio u javnosti, a juče su na snimanju spota Bobana Rajovića paparaci doživjeli pravo iznenađenje jer je tamo bio Miloš.

Evidentno je da je dosta osijedio zbog čega ga mnogi ne bi prepoznali. Međutim, od tada do danas nije se mnogo promijenio. Bio je lijepo raspoložen i u stalnoj komunikaciji sa svojim kolegama na terenu.



