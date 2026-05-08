Milica Todorović se sa sinom hitno iselila iz stana: Majka je "otkucala", evo gdje pjevačica sad živi u Beogradu

Pjevačica je odlučila da napusti stan u kom je živjela, a sve kako bi imala veći mir

Pjevačica Milica Todorović nedavno je postala majka, čime je ostvarila svoju najveću želju. Nažalost, samo dan nakon porođaja izbio je ogroman skandal kada se saznalo da je njen partner navodno još uvijek oženjen, što je otkrila javno njegova supruga iznijevši niz optužbi.

Nakon svega, Milica se nije mogla vidjeti u javnosti, a samo bi s vremena na vrijeme, na terasi stana u kom živi, komšije spazile njenu majku koja je redovno dolazila da joj pomogne.

Međutim, pjevačica je sada, po svemu sudeći, odlučila da napusti nekretninu u kojoj je provela prethodne godine, te se iselila iz svog stana i preselila u drugi.

Sve je otkrila njena majka koja je podijelila kadrove sa nove terase.

Ipak, Milica nije napustila luksuzan kraj u kom živi godinama, već se zapravo preselila samo nekoliko zgrada dalje, a prekoputa njenog novog doma je i restoran poznatog kolege.

Novi dom je Milica ušuškala i sredila po svom ukusu, a u stanu je sve preodređeno malenom Bogdanu.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne"

Podsjetimo, Milica Todorović se oglasila nakon porođaja, nakon što je LJ.M. izašla u javnost i rekla da je pjevačica dobila sina sa njenim mužem.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka " navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

