Zbog njega iznajmila kuću na Kosmaju: Milica Todorović iznenadila partnera s kojim je dobila sina, isplivali detalji

Pjevačica Milica Todorović priredila je nezaboravnu proslavu rođendana svom partneru, ocu njenog sina, koji je inače oženjen.

Izvor: printscreen/Prva

Pjevačica Milica Todorović organizovala je iznanađenje partneru s kojim je dobila sina, daleko od gradske vreve i radoznalih pogleda.

Par je uživao u potpunoj privatnosti na obodima planine Kosmaj, a kako bi iznenađenje bilo apsolutno savršeno, Milica Todorović je danima unaprijed planirala svaki detalj.

Za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna sa ogromnim staklenim zidovima, smještenu usred šume nedaleko od Sopota. Sve je bilo zamišljeno da izgleda filmski i intimno, potpuno drugačije od klasičnih proslava po restoranima.

Koliko je Milica bila posvećena organizaciji govori i podatak da je put kojim je njen dečko dolazio do kuće bio posut laticama crvenih ruža, dok su sa strane bile upaljene mirisne sveće i fenjeri. Nasmijana i vidno uzbuđena, pjevačica ga je sačekala na vratima.

Unutrašnjost luksuzne vikendice odisala je bajkovitom atmosferom – prostor je bio ukrašen cvećem i lampicama, u pozadini je išla lagana muzika, a na stolu su se našla slavljenikova omiljena jela, luksuzni deserti i specijalno dizajnirana torta.

Drugi dan vikenda par je proveo u potpunom miru, okružen prirodom, a tokom večeri su uživali uz vino. Pjevačica, koja je po riječima njoj bliskih ljudi poslednjih mjeseci veoma srećna i ispunjena, željela je da se potpuno posvete jedno drugom.

"Milica je željela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju rijetko imaju priliku da osjete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se vidjeti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nježna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča", rekao je izvor.

Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog djeteta oženjen.

Haos je nastao kada se oglasila Lj. M, navodna supruga oca Milicinog djeteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je izjavila da joj je suprug tek prije mjesec dana saopštio vijesti o djetetu sa pjevačicom.

(Kurir, MONDO)