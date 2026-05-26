Iranska Revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je da je vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela napade na lučki grad Bandar Abas, koji se nalazi na jugu Irana, zbog čega je odmah aktiviran domaći sistem protivvazdušne odbrane. Ovaj vojni udar dogodio se u trenutku kada su dvije zemlje bile u procesu pregovora, uprkos zvanično uspostavljenom primirju.

Povodom incidenta, javnosti se obratio i iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, što predstavlja jedno od njegovih rijetkih obraćanja od stupanja na dužnost.

Prema izvještaju Al Džazire, on je putem svog Telegram kanala u utorak uputio poruku zemljama Zaliva i Vašingtonu, usred tekućih pregovora o okončanju tromjesečnog sukoba.

"Kazaljke vremena ne vraćaju se unazad, a narodi i teritorije regiona više neće služiti kao štit američkim bazama", poručio je Modžtaba Hamnei.

On je dodao i da zemlje Zaliva više neće biti "štit" za američke vojne baze, te da Sjedinjene Američke Države više neće imati "sigurno utočište" u regionu.

Reakcija IRGC

Istovremeno, IRGC je saopštio da su njihove snage uspješno oborile američke bespilotne letjelice MQ-9 i RQ-4, kao i borbeni avion F-35. Iz Teherana naglašavaju da zadržavaju puno pravo na odgovor zbog američkog kršenja primirja.

Podsjetimo, ovaj širi regionalni sukob započeo je 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvele koordinisane udare na Iran.

Kao odgovor na to, Iran je uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u zalivskoj regiji, te blokirao Ormuski moreuz, što je izazvalo nagli skok cijena nafte na globalnom tržištu.