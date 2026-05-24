"To nema veze s pjevanjem": Zorica i Kemiš bez dlake na jeziku progovorili o Jakovu, potkačili i druge kolege

Miroljub Aranđelović Kemiš i Zorica Brunclik iznijeli su svoje mišljenje o poznatom pjevaču.

Karijera Jakov Jozinović, koji je za kratko vrijeme postigao veliki uspjeh u regionu, podijelila je domaću javnost. Dok ga jedni podržavaju, kritičari ističu da im nije jasno kako uspijeva da rasproda velike koncerte bez autorskih pjesama.

Među onima koji javno osporavaju njegov uspjeh našli su se i Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš. Poznati harmonikaš i aranžer bio je prilično direktan, pa je bez zadrške izjavio da Jakov „nema veze sa pjevanjem“, jasno stavljajući do znanja da ne podržava trenutni trend na estradi.

„To nema veze sa pjevanjem, on sigurno ne pjeva bolje od Đorđe Balašević ili Oliver Dragojević. Ja bih otišao na koncert da pokojni Šaban Šaulić pjeva izvorne pjesme, jer je to tehnika pjevanja. Za ovo ne znam, moram da kažem da je i Peđa Blizanac postao popularan sa kaverima, ali on je imao pjesme“, rekao je Kemiš.

„Ja nemam pojma, nijesam na mrežama, ali sam momka vidjela u kratkim formama, slatko dijete, i to jeste fenomen, euforija koja je krenula za njim“, dodala je Zorica.

„Mene zanima šta je povod da kolege odu na koncert, da slušam kako momak pjeva Olivera. Ne razumijem kolege koje su došle da slušaju, evo Aco Pejović na primjer, šta to njemu treba, ne znam da li je bio“, rekao je Kemiš.

„To je ono što djevojčice traže i one ga vole, a sada kolege... pa na neki koncert moraš da odeš jer si pozvan“, dodala je Zorica u emisiji Premijera Vikend Specijal.