Džejla konačno progovorila o odnosu sa Jakovom Jozinovićem: "Gledala sam snimak zaljubljeno 10 puta"

Džejla Ramović i Jakov Jozinović napravili su pravu pometnju na koncertu svojim emotivnim nastupom, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Publika je bila oduševljena atmosferom i energijom koju su prenijeli sa bine Sava Centra.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na sceni i nevjerovatno ukrštanje glasova, brzo je postalo pravi hit na društvenim mrežama, gdje je snimak postao apsolutno viralan

Džejla Ramović nije krila oduševljenje ovim nastupom i otvoreno je ispričala kakva je atmosfera vladala.

"Mi smo osetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima", istakla je popularna pjevačica.

"Gledala sam zaljubljeno"

Ono što je mnoge iznenadilo, jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak ponio. Iako je poznato da izbjegava da gleda sebe na ekranu, ovaj put je napravila veliki izuzetak.

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta", priznala je.

Za svog kolegu Jakova imala je samo riječi hvale, ne krijući oduševljenje njegovim talentom: "On je jako harizmatičan i ima divnu energiju. Ne mora da se ima toliko pjesama da bi se napravio uspjeh".

Inače, Džejla Ramović proslavila se takmičenjem i pobjedom u "Zvezdama Granda", a kako je ispričala, često je nailazila na razne spekulacije o njoj. Kako kaže, zbog nagađanja je jednom prilikom roditeljima da objašnjava da nije trudna.

"Roditeljima sam morala da kažem da nisam trudna", rekla je Džejla nakon što je ranije osvanula vijest da je u drugom stanju.

Džejla se tom prilikom istakla da su njeni roditelji bili veoma strogi kada je vaspitanje u pitanju.

"Roditelji mi nisu dali da lelujam, bili su strogi", dodala je za "Premijeru".

