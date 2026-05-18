Jakov rasprodao Arenu za svega nekoliko sati: Pao još jedan rekord, zakazuje i drugu?

Nakon serije koncerata kojima je obilježio ovo proljeće i osvojio publiku širom regiona, Jakov Jozinović najavio je svoj najveći samostalni koncert u Srbiji - 24. oktobra stiže u Beogradsku arenu.

Ulaznice za koncert u postavci Arena 360°, sa centralno pozicioniranom binom i svim tribinama u prodaji, bile su dostupne od danas u podne, ali imamo jednu tužnu vijest.

Jakov je u rekordnom roku, za svega nekoliko sati, rasprodao cijelu Arenu, a mnogi ističu da nisu stigli da kupe karte, te ne sumnjamo da će njegov tip, zajedno sa pjevačem, zakazati još jedan spektakl.

Objava ovog koncerta dogodila se u posebnom emotivnom trenutku, tokom poslednje večeri u Sava Centru, kada je Jakov Jozinović publici otkrio da sledeći korak turneje vodi upravo u Arenu.