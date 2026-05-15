Jakov Jozinović našao djevojku u Sava Centru: Pjevač nam otkrio trenutak koncerta koji su svi propustili (Video)

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
Jakov Jozinović zaintrigirao je sve odgovorom o ljubavnom životu

Jakov Jozinović našao djevojku u Sava Centru Izvor: TikTok Printscreen

Jakov Jozinović održao je poslednji, deseti koncert u Sava Centru koji je, baš kao i prethodni, bio ispunjen do poslednjeg mjesta. Mladi muzičar je na kraju nastupa pao na koljena i zaplakao najavivši novi spektakl za Beograd. 

"Kada sam nastupao u MTS dvorani, najavio sam Sava Centar, a sada, na mom desetom Sava Centru najavljujem Beogradsku arenu", rekao je Jozinović, nakon čega su se salom prolomile ovacije.

Jakov Jozinovic kleci na bini i place: Pevac nije mogao da se suzdrzi, najavio jos jedan spektakl u Beogradu
Izvor: MONDO

Nakon spektakla, Jozinović se obratio predstavnicima medija, a naš novinar ga je pitao i da li mu je neka posebna dama privukla pažnju u prvim redovima

"Jeste", kao iz topa je odgovorio pjevač. 

Na pitanje našeg reportera zašto se suzdržao i nije reagovao, Jozinović je uz širok osmjeh rekao: "Ko je rekao da nisam reagovao", ali je ipak potvrdio da je, barem za sada, još uvijek "singl".

Poslušajte šta nam je rekao:

Jakov nam je za kraj otkrio i kako će procijeniti da li je neka djevojka sa njim iz koristi ili iz emocija.

"Osjećaj nikad ne vara i vrijeme će svoje pokazati, prava će doći", zaključio je Jakov na kraju. 

