Ovaj pjevač je služio kao paravan za tajnu vezu Slavice Ćukteraš i Žike Jakšića: "Napravili smo medijsku foru"

Autor Ana Živančević
Bane Mojićević prisjetio se perioda kada je lažirao vezu sa Slavicom Ćukteraš.

Koji pevač je služio kao paravan za vezu Slavice Ćukteraš i Žike Jakšića Izvor: Instagram/cukterasslavica/printscreen

Pjevač Bane Mojićević godinama je čuvao tajnu o svom odnosu sa koleginicom Slavica Ćukteraš, o kojoj je tek mnogo kasnije odlučio da progovori.

Naime, u periodu kada je Slavica bila u emotivnoj vezi sa Žika Jakšić, par je na sve načine pokušavao da tu ljubav sakrije od očiju javnosti.

Kada su počele da kruže glasine o njihovoj romansi, Slavica je zamolila Baneta da joj pomogne da zavaraju javnost. Mojićević je tada pristao da glumi njenog novog dečka kako bi skrenuo pažnju sa njihove veze.

„To smo napravili kao bezuspješnu medijsku foru kada je počelo da se piše o Slavici i Žiki. Malo da se skrene pažnja na drugu stranu“, rekao je Bane za Prva TV.

Borila se sa teškom depresijom

Pjevačica Slavica Ćukteraš imala je težak period nakon razvoda, kada se borila za starateljstvo nad ćerkom.

Pored toga, suočila se i sa depresijom, dok su je anksiozni napadi potpuno paralisali. Gostujući u emisiji Exclusiv Night, Slavica je otkrila šta joj je pomoglo da iz te borbe izađe kao pobjednik.

„Imam jednu ikonu koju mi je mama poklonila kada sam počinjala u ‘Zvezde Granda’. I dan-danas je imam. Iza ikone se nalazi jedna molitva. Plakala sam nad tom ikonom i stalno se molila Bogu: ‘Molim te, Bože, samo me izvuci iz svega ovoga, da ovo prestane’. Negdje sam morala pronaći snagu. Meni je to bila neka amajlija“, ispričala je ona.

