ISPLIVALA SLIKA ŽIKE JAKŠIĆA SA SLAVICOM ĆUKTERAŠ: Posle veze sa 20 godina mlađom, pale PROZIVKE - Šta je on, voditelj?

Žika Jakšić i Slavica Ćukteraš bili su u vezi 2008. godine. Na društvenim mrežama je ponovo aktuelna slika iz tog perioda, nakon kojeg je palo i "peckanje" u medijima

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Žika Jakšić, producent i voditelj emisije "Nikad nije kasno", svojevremeno je bio u vezi sa nekadašnjom učesnicom muzičkog takmičenja Zvezde Granda Slavicom Ćukteraš. Njih dvoje su bili u emotivnoj vezi prije nego što je pjevačica stupila u brak sa fudbalerom Vladom Avramovim, od kojeg se i razvela, a Jakšić se oženio Dajanom Paunović, od koje se takođe razveo.

Na jednoj Instagram stranici je sada osvanula slika iz perioda kada su Slavica i 20 godina stariji Žika bili u ljubavi. Jednom prilikom je Žika, pričajući o tom periodu, o Slavici rekao:

"Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lijepe uspomene".

Zbog izjave "da je mogla da napravi više", prije dvije godine je reagovala i pjevačica i isprozivala Jakšića.

"Šta on radi, vodi emisiju? Ne razumijem, ja sam se udala, napravila pauzu i nemam potrebu da radim do kraja života, tako da me te glupe izjave uopšte ne zanimaju. I on je mogao mnogo više, pa nije. On je napravio ‘Zvezde Granda’, što nije napravio svoju producijsku kuću? Nemoj da me diraš u ljepotu i talenat. To je glupost, i čula sam da je i Saša rekao isto. Oni znaju koliko sam zaradila za njihovu kuću", odbrusila je Slavica u novembru 2020. godine.