Pomirili se Slavica Ćukteraš i Žika Jakšić: Bili ludo zaljubljeni prije 20 godina, a sad otkriveno sve o njihovom odnosu

Pjevačica je iznenadila sve vijestima o pomirenju sa čuvenim estradnim producentom.

Lijepa pjevačica Slavica Ćukteraš iznenadila je sve priznanjem da je sa nekadašnjim partnerom Žikom Jakšićem ponovo u dobrim odnosima.

Podsjetimo, njih dvoje su prije dvadeset godina bili ne samo poslovno, već i emotivno povezani, što poznati producent nije krio, a jednom prilikom je otkrio da je sa njom doživio ljubav, te da mu je i dalje draga.

"Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lijepe uspomene" - ispričao je jednom prilikom Žika.

Pjevačica i producent danas su, po svemu sudeći ponovo u dobrim odnosima, tačnije, ponovo sarađuju što je Slavica i otkrila u emisiji "Amidži šou".

Tom prilikom je i promovisala svoju novu pjesmu s pjevačem Nenadom Jovanovićem poznatijem kao Nenad Blizanac.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića kako je došlo do saradnje, Nenad je krenuo da govori o situaciji, a Slavica je sve vrijeme pomno slušala šta njen kolega priča. U momentu kada je spomenuo ime Žika, u studiju su se svi zbunili, a nakon toga je Ognjen i pitao "Koji Žika?". Tada su svi počeli da se smiju u studiju, a pjevačica je govorila sve vrijeme kolegi da ju je uvalio u problem.

Nakon što je on ispričao kako je došlo do toga da oni snime duet, voditelj je zamolio Slavicu da ona da svoj komentar, pa je pjevačica progovorila.

"Jao, nemoj da bude zabune. To je saradnja, kontakti" - govorila je pevačica s osmjehom, a onda nastavila

"To nisi trebao da kažeš, ti ne treba da pričaš, ćuti" - govorila je Slavica s osmjehom, a onda je riješila da skrati priču.

"Uvalio si me druže... Radim na projektu već par mjeseci. Zamolila sam Žiku za pomoć. On mi je izašao u susret. On će biti zvanični producent mog novog albuma. Ne pravdam se, ovo je istina. Žika me je onda zvao i rekao da Nenad ima pjesmu i eto to se desilo. Jel sad okej?" - pitala je Ćukteraš, sve vrijeme s osmijehom na licu.

