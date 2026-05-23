"Otac me je silovao, a pričao da vodimo ljubav": Pjevač se godinama iživljavao nad ćerkom, prestao kad je zatrudnela

Ćerka čuvenog pjevača Džona Filipsa, Mekenzi Filips, otkrila je šokantne detalje iz privatnog života i rekla da ju je rođeni otac silovao.

John Phillips bio je frontmen američke folk-rok grupe The Mamas & the Papas. Njihovi hitovi California Dreamin' i Monday, Monday i danas se puštaju na radiju.

Džon je imao veoma pozitivan imidž u javnosti, žene su ga obožavale i smatrale ga šarmantnim. Međutim, nakon njegove smrti otkrivene su šokantne tvrdnje koje je iznijela njegova ćerka.

Naime, 2009. godine Mekenzi Filips progovorila je o traumatičnim iskustvima iz porodice. Kako je tada tvrdila, incestuozni odnos između nje i oca počeo je kada je imala 19 godina.

Prema njenim navodima, otac ju je često drogirao i opijao alkoholom, a dok je bila pod dejstvom opijata imali su seksualne odnose, što je, kako je tvrdila, trajalo godinama.

Mackenzie Phillips opens up about her 10-year incestuous affair with her own FATHER, Mamas & Papas frontman John, in rare interview with her sister Chynna - revealing how she FORGAVE him after he 'raped her' at age 19https://t.co/M8BDS8lERqpic.twitter.com/zdxRXBoHl1 — Daily Mail (@DailyMail)December 1, 2023

- Nakon prvog puta, otišla sam kod oca i rekla mu da moramo da pričamo o tome kako me je silovao. Tata je rekao: "Silovao te? Misliš, kako smo vodili ljubav?" U tom trenutku mislila sam da sam stvarno sama u svemu tome - objasnila je glumica.

Prema njenim riječima, to nije bilo nešto što se događalo svakodnevno, ali se ponavljalo i nakon nekog vrijemena je "postalo sporazumno".

Veza je prekinuta kada je Makenzi zatrudnjela i plašila se da je Džon otac njenog djeteta.

March 18 2001



The Evil John Phillips of The Mamas & Papas d. at 65.



He wrote the band's biggest hits & was married to Michelle in The Mamas & Papas.



John Phillips battled addiction, he did jail time for selling drugs & HE IMPREGNATED HIS 19 YR OLD DAUGHTER Mackenzie.



R&R HOF.pic.twitter.com/B4gut7ONkt — Sean Mcdowell (@dvesean)March 18, 2026



U svojoj knjizi "High on Arrival", ona navodi da je njen otac platio abortus i da je incestuoznoj vezi konačno došao kraj.