Miodrag Miško Ražnatović razjasnio je situaciju oko Jama Madara koji će karijeru nastaviti u Americi.

Izraelski košarkaš Jam Madar će sa 26 godina igrati koledž košarku na LSU. Kako je to moguće, objasnio je njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Nekadašnji košarkaš Partizana se nije naigrao ove sezone u Hapoelu pored Vase Micića, pa će pokušati da pronađe svoje mjesto pod suncem u Americi.

Većina košarkaša koji igraju na koledžu imaju do 24 godine, ali to nije striktno pravilo. Takođe, posljednjih godina vidimo da u NCAA odlaze igrači koji su već igrali na ozbiljnom seniorskom nivou u Evropi, tako da je sve podložno promjenama...

"Postoje kontakti. Ljudi su šokirani činjenicom da igrač koji ima toliko godina može da dođe na koledž. Međutim, to su sve laička tumačenja bez zapravo poznanja pravila. Naime, da bi igrači došli na koledž, moraju da imaju određeni razmak između završene srednje škole i te godine. Kod njega je taj razmak preveliki, tu nema nikakve dileme. Međutim, igrači iz Izraela koji provedu određeno vreme u vojsci, a to vrijeme može biti čak do tri godine, te godine im se ne računaju. Isto tako, neka kovid godina i još postoje neki načini i neka pravila po kojima se godine računaju. I onda se u njegovom slučaju dođe u tu situaciju da postoji mogućnost da ima pravo da igra na koledžu", rekao je Ražnatović u intervjuu za "Mozzartsport" i dodao:

"Da je sad taj Jam Madar sa istom situacijom i potpuno sa svim papirima iz Srbije, bilo bi nemoguće jer je završio srednju školu jako davno. Međutim, to je dosta komplikovano i da ne ulazimo sada u te detalje. Ljudi zaključuju samo matematički kako igrač koji je rođen 2000. godine sad može na koledž, a taj detalj uopšte nije relevantan."

Sve više srpskih igrača odlazi u Ameriku, zašto je to tako?

"Da, da, to se definitivno promijenilo. Prvo zato što su se oni znatno više okrenuli evropskoj košarci i navikli na evropske igrače, pa naši momci tamo imaju bolji status mnogo nego ranije. Što je i logično, jer ih je ranije bilo pet, a sad ih ima sto pedeset. Drugačije je to. U Evropi ne dobijaju prevelike šanse u tim godinama i onda kombinacija nekog boljeg tretmana i nestvarno velikih ugovora je, naravno, vrlo jasan putokaz da se ide tamo."

Jedan od motiva je svakako veliki novac koji se nudi mladim igračima u odnosu na Evropu.

"Ja mislim da je to model koji se neće mijenjati. Oni će vjerovatno uvesti neki red, da se preciznije zna ko može, ko ne može i pod kojim uslovima, a što se tiče novčanih iznosa, ja mislim da se to neće mijenjati. Taj novac je uvijek bio tu jer oni prave veliki profit. Kad su utakmice, tamo bude po dvadeset hiljada ljudi, svako igra kod kuće, imaju mnogo izvora finansiranja. Jednostavno, prije ovoga nisu imali zakonsku mogućnost da taj novac daju igračima. Davali su ogromne ugovore trenerima, trošili su na neka pusta putovanja i tako dalje. Ali sada po prvi put mogu da taj novac, odnosno dio tog novca, investiraju u igrače. Oni su krenuli to da rade i svima se dopalo."