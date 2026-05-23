Sjedinjene Američke Države su zbog epidemije ebole privremeno zabranile ulazak pojedinim nosiocima zelene karte iz centralne Afrike, dok je Svjetska zdravstvena organizacija upozorila da je rizik od širenja virusa u Demokratskoj Republici Kongo „veoma visok“.

Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države su privremeno zabranile ulazak legalnim stalnim rezidentima koji su boravili u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi ili Južnom Sudanu u prethodnih 21 dan, zbog zabrinutosti od širenja ebole.

Odluka je donesena na osnovu američkog zakona o javnom zdravlju, koji omogućava zdravstvenim vlastima da ograniče ulazak u zemlju kako bi spriječile širenje zaraznih bolesti. Iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti saopšteno je da se ova mjera uvodi kao privremena i da predstavlja balans između zaštite javnog zdravlja i upravljanja krizom.

Svjetska zdravstvena organizacija podigla je procjenu rizika od izbijanja rijetkog soja ebole Bundibugo na „veoma visok“ nivo na nacionalnom nivou u Demokratskoj Republici Kongo, dok je regionalni rizik ocijenjen kao visok, a globalni kao nizak. Organizacija je ranije proglasila i vanrednu situaciju od međunarodnog značaja.

Prema dostupnim podacima, situacija u pogođenom regionu uključuje oko 82 potvrđena slučaja i sedam smrtnih ishoda, dok se u širem izvještaju navodi i da postoji sumnja na oko 750 slučajeva i 177 smrtnih ishoda, što ukazuje na razliku između potvrđenih i sumnjivih podataka. U Ugandi su zabilježena dva potvrđena slučaja i jedan smrtni ishod, a vlasti navode da je situacija tamo stabilna, jer su slučajevi povezani sa putovanjima iz Demokratske Republike Kongo.

Virus ebole, koji izaziva rijetka, ali često smrtonosna oboljenja, prirodno se prenosi sa životinja, najčešće slijepih miševa, na ljude. Soj Bundibugo je rjeđi i ima nešto nižu stopu smrtnosti, ali zbog ograničenih medicinskih sredstava predstavlja ozbiljan izazov za kontrolu.

Vidi opis Smrtonosni virus ponovo prijeti: SZO podigla alarm na "veoma visok" nivo, vakcina još bez garancije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Istovremeno se ubrzano radi na razvoju vakcina. Naučnici sa Univerziteta Oksford razvijaju vakcinu zasnovanu na istoj tehnologiji kao i AstraZenekina vakcina protiv kovida 19, a očekuje se da bi mogla ući u klinička ispitivanja u naredna dva do tri mjeseca. Plan je da se nakon uspješnih testova proizvodnja proširi preko Instituta Serum iz Indije. Paralelno se razvija i druga eksperimentalna vakcina, koja bi mogla biti spremna za testiranje za šest do devet mjeseci.

Uprkos tome, stručnjaci upozoravaju da nema garancije da će vakcine biti efikasne, te da su potrebna dalja ispitivanja na životinjama i ljudima. Savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje i razvoj Vase Morti ocijenio je jednu od kandidatskih vakcina kao trenutno „najperspektivniju“.

Pored medicinskih izazova, situaciju otežava i nesigurnost u pogođenim područjima istočnog Konga. U nekim slučajevima došlo je do nasilja nad zdravstvenim radnicima, uključujući i paljenje bolnice u gradu Rvampara nakon što su medicinari odbili da predaju tijelo preminulog pacijenta zbog rizika od zaraze. Lokalno stanovništvo je, u strahu od širenja bolesti, reagovalo burno, dok vlasti pokušavaju da uspostave red i obezbijede sigurno sprovođenje mjera izolacije i sahranjivanja zaraženih.