"BOLI ME ŠTO NAS JE TAKO MLADA NAPUSTILA": Miroslav Ilić otkrio kako je Sonja Savić završila u njegovom čuvenom spotu

Sonja Savić je glumila u spotu Miroslava Ilića za pesmu "Djevojka iz grada", a malo ko zna kako je došlo do te saradnje.

Izvor: TV Pink / screenshot

Za Miroslava Ilića je ova godina veoma značajna budući da slavi 50 godina uspješne karijere, što će proslaviti velikim koncertom u Beogradu, a nedavno je priznao da je i posle toliko godina naivno romantičan, te da se zbog toga ne kaje. Neke detalje njegovog života i dalje malo ko zna, pa tako i kako je došlo do saradnje s glumicom Sonjom Savić, koja je glumila u njegovom spotu za pjesmu "Djevojka iz grada".

"Moja pokojna majka i Sonjina majka Mikana su iz istog sela. Od Mrčajevaca prema Čačku prvo selo. Ako nisi znao, Sonjina majka je bila 'veliki igrač' u staroj Jugoslaviji. Ona je jedno vrijeme bila predsjednik Ustavnog suda Jugoslavije. Sonja i ja smo se znali, bili smo u dva različita filma, ali ja sam navijao za nju i ona je navijala za mene, zemljaci smo. I dan-danas volim da pogledam moj televizijski šou iz 1985, gdje mi je bila specijalni gost uz Balaševića, Tozovca, grupu Kerber. Bila je velika glumica, i tako me boli što nas je tako mlada napustila", rekao je Miroslav, koji je pjesmu "Vesna stjuardesa", na istom albumu, posvetio Vesni Vulović, stjuardesi koja je jedina preživjela tešku avionsku nesreću koja se desila tada. Zatim je opisao kako je izgledalo njegovo prijateljstvo s legendarnim Đorđem Balaševićem.

Izvor: Printskrin, Youtube/Diskos Official

"Sa Đoletom je bilo specifično prijateljstvo. Nismo se intenzivno družili, ali od prvog našeg susreta, razgovora 1982. godine, uspostavila se neka fina energija. Ako malo bolje pogledaš sve što je Đole radio, vidjećeš koliko tu ima paorske mudrosti koju je kupio po Vojvodini i utkao u svoje pjesme. A on je u mojim pjesmama i meni vidio ljubav prema mojim seljacima, ratarima Šumadije. On je radio televizijski šou u kojem sam mu bio gost, a kasnije sam ja u svoj zvao njega. Pre 15 godina pravim prvi svoj koncert u Areni i želja mi je da on bude gost. A Đole je, kao i svi genijalci, bio specifičan lik. Nije on mnogo mario šta ljudi misle. Imao je svoj film. A bio je čestit čovjek i rodoljub, i u to ne treba sumnjati. To vrlo dobro znam. Ranije nikada nije bio gost ni na čijem koncertu. Kada sam ga pitao, rekao je: 'Vidjećemo, Miki'. Da nije došao, ne bi se promjenio nimalo naš odnos. Do zadnjeg dana, ma do zadnjeg časa, nisam znao da li će se pojaviti. Spremam se za izlazak na binu, pertlam cipele, i čujem iza sebe, otvaraju se vrata: 'Da nisam okasnio?'... Đole Balašević."

"Počeli smo sa Bitlsima, 'je l' opstala kolekcija njihovih ploča kod tebe u Mrčajevcima o kojoj si mi pričao prošli put'... I pola sata prije ovog našeg intervjua video sam na internetu sliku Pola Makartnija u vožnji željeznicom od prije neki dan. Postoji kolekcija ploča Bitlsa, i to neraspakovana. Stoji u kući u Mrčajevcima kao istorija, kad neko nekog dana bude poželio da čuje to. Bitlsi su bili revolucija. Popularnost, uz sve što ona nosi, užasno je opasna stvar. Može od tebe da napravi nešto što ti zapravo nisi. Da umisliš da si ko zna ko", zaključio je Miroslav Ilić.