Mladu upoznao kad je bila maloljetna, a kum bio Emir Kusturica: Ovako izgleda Bregina žena koja se krije od javnosti

Njena skromnost i posvećenost porodici osvojile su Gorana Bregovića još 1977. godine, kada je Dženana imala 16.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Iako je javnost decenijama doživljava kao jednu od najljepših žena na prostorima bivše Jugoslavije, Dženana Sudžuka, supruga proslavljenog muzičara Goran Bregović, o sebi ima potpuno drugačije mišljenje.

Svoju skromnost i posvećenost porodici najbolje je opisala čuvenom izjavom: „Ma, kakva ljepotica. Ja sam starica. Ali, možete da me pitate kako se osjećam kao majka čija je ćerka umjetnica.“

Upravo je ova nesvakidašnja žena uspjela da smiri nekadašnjeg velikog zavodnika.

Njihova ljubavna priča počela je davno, još 1977. godine, kada su se upoznali, a Dženana je tada imala svega 16 godina.

Ljubav na prvi pogled odoljela je testu vremena, pa su nakon dugogodišnje veze odlučili da svoj odnos ozvaniče 1993. godine.

Romantično vjenčanje održano je u Paris, a svjedoci njihove ljubavi bila su dobro poznata imena – mladoženjin kum bio je čuveni reditelj Emir Kusturica, dok je mladoj kumovala Amila Sulejmanović, dugogodišnji prateći vokal grupe Bijelo Dugme.

Kruna njihovog više od tri decenije dugog i skladnog braka su tri ćerke – Ema, Una i Lula.

Ovako one danas izgledaju: