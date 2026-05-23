Odbornik Preokreta tvrdi da su mjesne zajednice ostale pod političkom kontrolom uprkos najavama o direktnoj demokratiji

Izvor: Skupština glavnog grada

Iako je Glavni grad još 15. maja prošle godine donio odluku kojom je predviđeno da predsjednici mjesnih zajednica budu birani neposredno u roku od 12 mjeseci, izbori do danas nijesu sprovedeni ni u jednoj od 40 mjesnih zajednica, upozorio je odbornik Preokreta Srđan Perić, prenosi Dan.

Perić navodi da su umjesto izbora, amandmanom gradonačelnika imenovani vršioci dužnosti predsjednika savjeta mjesnih zajednica, čime je, kako tvrdi, obesmišljen koncept neposredne demokratije koji je odluka trebalo da uvede.

“U praksi se dogodilo da je partijska kontrola mjesnih zajednica samo zamijenjena drugom vrstom političkog uticaja. Tako se dogodilo da u nekim slučajevima građani ne poznaju ljude koji su određeni za predsjednike savjeta mjesnih zajednica u v.d. mandatu”, kazao je Perić, prenosi Dan.

On je podsjetio da je Preokret zbog sadržaja amandmana podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti, ističući da su lokalne vlasti ignorisale i pisane zahtjeve građana koji su predlagali kandidate za rukovođenje mjesnim zajednicama.

Perić smatra da je time, umjesto obećane direktne demokratije, dodatno ojačana politička kontrola nad mjesnim zajednicama.

Komentarišući političku situaciju u Podgorici, odbornik Preokreta ocijenio je da je aktuelna gradska vlast formirana na način koji je legalan, ali politički nelegitiman, prenosi Dan.

Kako navodi, pojedini sadašnji partneri gradonačelnika ranije su bili njegovi najglasniji kritičari i upravo na toj kritici osvojili podršku građana.

Perić je kritikovao i ranije izjave gradonačelnika o opoziciji, navodeći da je uloga opozicije da kontroliše vlast, ukazuje na greške i nudi alternativna rješenja, što predstavlja osnov demokratskog sistema.

“Grad treba da funkcioniše u najboljem interesu građana, a ne da se bilo čiji politički stavovi unaprijed proglašavaju dobrim ili lošim zavisno od toga ko ih iznosi”, poručio je Perić.

On je ocijenio i da gradska vlast Podgoricu doživljava isključivo kao “svoj grad”, što smatra pogrešnim pristupom, jer uspješna zajednica podrazumijeva uključivanje svih aktera u procese odlučivanja.

Posebno je kritikovao odbijanje predloga izmjena poslovnika Skupštine Glavnog grada kojim bi predstavnicima mjesnih zajednica bilo omogućeno prisustvo sjednicama lokalnog parlamenta, prenosi Dan.

Prema njegovim riječima, takvo rješenje omogućilo bi građanima da direktno iznose probleme i učestvuju u javnoj debati o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu, čime bi se povećala odgovornost institucija za rješavanje konkretnih problema.