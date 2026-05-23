Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović prokomentarisao je sezonu "vječitih" u Evroligi i najavio njihove poteze na ljetnjoj pijaci.

Izvor: Screenshot/Sportklub

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović među svojim klijentima ima neke od najboljih evropskih igrača, uključujući i trostrukog MVP-ja NBA lige Nikola Jokić.

Govoreći o sezoni Crvena zvezda i Partizan u EuroLeague, Ražnatović je poručio da javnost često ima nerealna očekivanja od srpskih klubova.

„Ja sam pred početak sezone rekao da mislim da ništa dobro ne mogu da očekuju i, na moju veliku žalost, to se i dogodilo. Međutim, ljudi bi morali da budu mnogo realniji kada gledaju njihove rezultate“, rekao je Ražnatović u intervjuu za Mozzart Sport.

Istakao je da Evroliga više nije takmičenje sa nekoliko dominantnih klubova, već liga u kojoj više od deset ekipa raspolaže velikim budžetima. Kao primjere naveo je Dubai Basketball i Hapoel Tel Aviv, koji su dodatno pojačali konkurenciju.

Prema njegovim riječima, borba za plej-of ne bi trebalo da se smatra neuspjehom.

„Crvena zvezda, koja je deseta i koju mnogi gledaju sa blagim podsmijehom, iza sebe je ostavila Efes, Makabi, Armani Milano i Dubai. Partizan je imao veoma loš period sezone koji je mnogo uticao na konačan plasman“, rekao je Ražnatović.

Vidi opis "Partizan čeka remont, Zvezda nema mnogo opcija": Miško Ražnatović otkrio koji je plan "vječitih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Dodao je da očekuje određene promjene u oba kluba tokom ljeta, ali da će rekonstrukcija biti mnogo izraženija u Partizanu.

„Mislim da u Crvenoj zvezdi neće biti toliko velika rekonstrukcija. Sigurno će biti promjena na plejmejkerskim pozicijama jer tu nijesu imali dovoljno opcija. Većina ostalih igrača je pod ugovorom i riječ je o kvalitetnim košarkašima“, kazao je on.

Sa druge strane, smatra da Partizan očekuje veliki remont ekipe.

„Partizan će sigurno imati pet ili šest novih igrača, što je i normalno jer je tu novi trener sa novom vizijom košarke“, zaključio je Ražnatović.