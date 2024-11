Goran Bregović i Kusturica su kumovi, a 30 godina ne pričaju: Zbog ukradene pjesme se izblamirali pred Igijem Popom?

Uprkos kumstvu razmijenili su teške riječi preko medija.

Izvor: YouTube/Sport light/Face TV

O odnosu Gorana Bregovića i Emira Kusturice pisalo se mnogo - iako su kumovi, ne govore već 30 godina, a više puta su i javno ratovali.

Nakon što je Goran Bregović prije petnaestak godina u emisiji "Red carpet" izjavio da je muziku za Kusturičine filmove radio samo zbog novca, i da filmove poput "Crna mačka, bijeli mačor" ne može spasiti ni dobra filmska muzika, Kusturica mu je uzvratio udarac.

Kusturica tvrdi da ga je početkom rata u Parizu zatekao u bijednom stanju.

"Prvo smo ga nahranili, da ne umre gladan. Bilo mi ga je žao kada sam vidio u kakvom je stanju. Znate li kako mi je uzvratio? Tako što je za moj film 'Arizona dream' ukrao jednu korzičko-jevrejsku pjesmu. To je primijetio svjetski poznati Igi Pop, pred kojim sam se potpuno obrukao. Eto kako je on zarađivao novac kod mene", počeo je Kusta i naglasio da Bregović "nije mjerodavan da procjenjuje kvalitet njegovih filmova" i da je "Kusturica proslavio Bregovića, a ne obrnuto".

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Da mu nije bilo mene da ga izvedem u svijet, danas bi svoj najveći koncert svirao u Beloj Crkvi. Pokrao je svu muziku juga Srbije i sada je prodaje po cijelom svijetu kao svoju. Nadam se da će, kada ne bude imao od koga da krade, da završi u Beloj Crkvi. U mojim filmovima glume Džoni Dep i Salma Hajek, najveće holivudske zvijezde, a on će procjenjivati valjaju li ili ne?! Ma on je jedna obična budala koja misli da nešto zna', pričao je Kusturica za Press 2009.

"Vidio sam da je u tom smislu spominjao ‘pi*ku i tarabu’. Pa to je njegov vokabular, on voli tako slikovito da se izražava i koristi te mačo izraze. Apsolutno sam uvjeren da bi s takvim talentima bio sjajan po*no glumac. Da mu nisam dao šansu da piše muziku za moje filmove, niko za njega ne bi ni čuo. Završio bi kao po*no glumac, sto posto".

Ipak, Goran Bregović je za Kusturicu imao samo lijepe riječi, otkrivši da za čovjeka koji mu je bio kum na vjenčanju, ne bi mogao ništa ružno da kaže.

"Kusta kad me pljuje zna čak biti nekad i duhovit. Ja mu želim dobro. Ne znam da li on meni želi dobro, ali ja njemu želim. Bio mi je kum na vjenčanju, i ja ne mogu da se dovedem u stanje da javno za kuma kažem nešto loše mada bi možda mogao to uraditi i bolje od njega", rekao je Bregović za Nedeljnik.

"Nas svijet neće pamtiti po tome šta je ko rekao. Pamtiće njega šta je od filmova režirao i šta sam ja od muzike snimio. A to ko je šta rekao, to ne traje ni to jedno popodne i moguće da će mu biti čak jednom i žao zbog toga. Zbilja smo uradili tri dobra filma koja markiraju ovu kinematografiju elegantno i lijepo. Ja bih volio da je on i sada napravio dobar film. Pretpostavljam da mu i oni koji ga ne vole žele da je to dobar film. Jer svi bi voljeli da on napokon napravi dobar film".