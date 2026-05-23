Liverpul je na društvenim mrežama objavio dirljiv snimak Mohameda Salaha sa ćerkama i emotivan oproštaj od kluba iz kog odlazi posle devet godina

Mohamed Salah i Liverpool FC rastaju se na kraju sezone. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji slavnog kluba odigraće u nedjelju protiv Brentford FC posljednji meč u crvenom dresu na stadionu Anfield.

Biće to prilika za emotivan oproštaj navijača od Salaha i Andrew Robertson, a uoči utakmice klub je objavio dirljiv video-snimak.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem Salah sa svoje dvije ćerke šeta terenom „Enfilda“, dok zajedno otkrivaju uramljene fotografije nekih od njegovih najljepših golova u dresu Liverpula.

„Zauvijek naš Egipatski kralj. Mo, hvala ti za sve“, stoji u objavi koja traje gotovo pet minuta.

Zajedno sa ćerkama prisjećao se pogodaka i posebnih trenutaka iz dresa Liverpula, a jedan od emotivnijih momenata bio je kada su njih dvije počele da pjevaju pjesmu koju mu godinama pjeva cijeli stadion: „Mo Salah, Mo Salah, running down the wing...“

Always our Egyptian King. Thank you for everything, Mopic.twitter.com/D8jMGWUoqE — Liverpool FC (@LFC)May 23, 2026

Takvo skandiranje kao igrač Liverpula čuće poslednji put u nedelju kada kroči na travnatu površinu u svojoj drugoj kući.