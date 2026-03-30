Tašta Gorana Bregovića zavela Fidela Kastra: Celo Sarajevo brujalo o njima, a ona sve vreme krila ko joj je zet

Fidel Kastro je tokom posete Sarajevu prekršio protokol zbog tašte Gorana Bregovića

U Sarajevu, gradu koji pamti i priče i lica, postoje žene čija lepota ne prolazi zajedno sa godinama. Jedna od takvih žena je i Bahra Sudžuka – ime koje starije Sarajlije izgovaraju sa posebnim poštovanjem, gotovo kao sinonim za lepotu jednog vremena.

Ćerka Bahre Sudžuke, Dženana Sudžuka, i danas intrigira javnost upravo zbog svoje povučenosti.

Iako je udata za jednog od najpoznatijih muzičara sa ovih prostora, Goran Bregović, ona nikada nije težila javnoj pažnji. Njihov brak traje još od 1993. godine, a zajedno su dobili tri ćerke – Emu, Unu i Lulu.

U mladosti, Dženana je bila uspešna manekenka i važila je za jednu od najlepših devojaka u Sarajevu. Njena lepota nije bila samo fizička – bila je to kombinacija držanja, stila i nečeg suptilnog što se ne može naučiti. Upravo taj spoj elegancije i prirodnosti danas se može videti i kod njenih ćerki, koje su nasledile majčinu harizmu.



Bahra Sudžuka – lepotica o kojoj se pričalo

Ako je Dženana bila simbol lepote jedne generacije, onda je njena majka Bahra bila legenda. Starije Sarajlije i danas pričaju o njoj kao o ženi koja je plenila gde god da se pojavi. Njena lepota nije bila prolazna.

Postoji i zanimljiva anegdota koju je svojevremeno ispričao Milomir Marić, a koja dodatno oslikava koliko je Bahra ostavljala utisak. Kada je kubanski lider Fidel Kastro boravio u Sarajevu, navodno je primetio Bahru među prisutnima. U jednom trenutku, dobio je cveće koje je, umesto da zadrži, poklonio upravo njoj – gest koji je mnogima ostao u sećanju kao dokaz njenog šarma i lepote.

Kažu da se kasnije raspitivao ko je ta prelepa žena, ali je ona nakon toga nestala i više nije komentarisala taj događaj, nije bila umišljena žena i nije smatrala da je to nešto "jako važno".

Brojni Eminini prijatelji i pratioci na društvenim mrežama uputili su najlepše komentare o tašti Gorana Bregovića.

– Gospođa Bahra je naš redovan gost, ali se retko javno eksponira. Živi blizu „Kaftan studija“ i često svrati da nas obiđe. Kad god se vidimo, lepo se pozdravimo i ispričamo, a s druge strane, to je žena sa najviše stila u ovom gradu – bar ja tako mislim – kaže Hodžić-Adilović.

Bahra se često može videti u društvu ćerke Dženane i unuke Eme, a njen stil nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Dodaje da je Bahra uvek doterana i da nosi predivne modne kombinacije.

– Vrlo rado kažem da je njen duh mlađi od mnogih devojaka. Osim što je žena sa stilom, ona je i izuzetno zanimljiv sagovornik, veoma draga i posebna osoba. Mislim da uopšte ne razmišlja o godinama, već jednostavno živi život i po tome je zaista jedinstvena. Bahra je, slobodno mogu da kažem, bosanska Iris Apfel. Ne pamtim da sam je ikada videla da nije sređena od glave do pete – uvek miriše, zrači i osmeh joj je zaštitni znak – ističe Hodžić-Adilović.

Kako kaže, upravo su te njene osobine bile razlog da je fotografiše i podeli fotografiju na društvenim mrežama.

– Na fotografiji koju smo objavili svi mogu da vide koliko je Bahra posebna. Zanimljivo je i to što ona nikada ne ističe da joj je ćerka Dženana udata za Bregovića i ne smatra da je to nešto naročito važno – zaključuje dizajnerka.

Takve priče, bez obzira na to koliko su vremenom dobile na legendarnosti, govore o jednoj stvari – Bahra nije bila samo lepa žena, već pojava koja se pamti.

Lepota koja se prenosi generacijama

Lepota, stil i držanje preneli su se sa Bahre na Dženanu, a zatim i na njene unuke.

Jedna od njih, Una Bregović, svojevremeno je podelila fotografiju sa bakom koja je izazvala oduševljenje na društvenim mrežama. Iako u kućnom izdanju, Bahra je na toj slici izgledala besprekorno – uredna frizura, diskretna šminka i negovani nokti pokazivali su da elegancija nije stvar prilike, već način života.

Dama kakva se retko sreće



Njena ćerka Dženana Sudžuka nastavila je tu liniju – povučeno, ali dostojanstveno, dok njene unuke danas nose tu istu nit u modernijem vremenu.

Ljubavni život Fidela Kastra

Voleo je, bio je voljen, ali nijedna žena Fidela Kastra nije bila suštinski srećna sa njim.

Na Kubi je postojala izreka: „Ako želite da upoznate lepoticu, idite na Kastro miting.“ Žene su ga obožavale, a njegovi saradnici tvrdili da je imao veze sa bezbrojnim ljubavnicama. Jedan bivši saradnik izjavio je za New York Times 2008. godine:

"Spavao je sa najmanje dve žene dnevno više od 40 godina, svakog dana.“



Za mnoge Kubance bio je idol, koga su s poštovanjem zvali el caballo – pastuv. Ipak, iza zavodničke reputacije krila se hladna istina: Fidel nikada nije mogao da voli u potpunom smislu te reči.

Fidel Kastro je rođen u porodici imućnog zemljoposednika, dok mu je majka čitav život provela kao kuvarica na imanju. Taj nesklad – otac gospodar, majka sluškinja – oblikovao je njegov pogled na žene.

Kastro ih je doživljavao ili kao posvećene sluge, ili kao kućne ljubimce. Ni obrazovanje na Univerzitetu u Havani, ni političko iskustvo nisu uspeli da promene taj stav.

Mirta – ćerka neprijatelja

Na univerzitetu je upoznao Mirtu Dijaz-Balart, ćerku ministra u Batistinoj vladi. On – sin zemljoposednika i buntovni student, ona – princeza režima. Ipak, venčali su se 1948. godine i dobili sina.

Njihov brak bio je obeležen neverstvima. Mirta je u početku pronalazila opravdanja:"On je takav", ali prekretnica je bila pismo iz zatvora namenjeno ljubavnici Nati Revuelta.

Fidel Castro and his first wife Mirta Diaz before the revolution (she died in 2024)pic.twitter.com/HFMadUzzf3 — Historic Vids (@historyinmemes)October 7, 2024



Nakon toga, Mirta ga je napustila i kasnije se udala za Kastrovog političkog protivnika. Fidel joj nikada nije oprostio – čak je i sina oteo kako bi odrastao na Kubi.

Nati – revolucija iz ljubavi

Nati Revuelta bila je aristokratkinja, udata žena i vatrena revolucionarka. Ostavljala je sve, muža, imovinu i luksuz – da bi pomogla Kastru. Čak ga je skrivala od policije.

Njena ćerka Alina kasnije je otkrila da je Fidel njen otac, ali odnos sa njim nikada nije bio blizak. Nati je život provela u depresiji, ubeđujući sebe da je sve činila zbog ideala, a ne zbog fatalne ljubavi prema vođi.

Izvor: YouTube / ABC News

Selija – jedina ravnopravna

Posebno mesto imala je Selija Sančos, pet godina starija i mnogo zrelija od Fidela. Bila je jedina žena koja mu se suprotstavljala i pravila ljubomorne scene.

Kastro je svoje veze krio od nje, ali nakon što je došao na vlast, Selija je morala da se pretvara da je iznad toga. Priča se da je njen kraj bio tragičan – samoubistvo 1980. godine.

PHOTO | Fidel Castro with his brother Raul Castro and his secretary and constant companion Celia Sanchez (far left) and Vilma Espin (left) in Cuba, 1958.pic.twitter.com/diGeyHamS2 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa)May 10, 2025



Ljubavi bez srećnog kraja

Kroz život Fidela Kastra prošle su mnoge žene, ali nijedna nije pronašla sreću. Za njega su sve bile epizode – a "pastuv" je ostajao nedodirljiv.

U starosti, kada je završio u bolnici, Mirta ga je posetila, što je podstaklo glasine da ga nikada nije istinski prebolela.

Fidel Kastro poživeo je do 2016. godine, kada je preminuo u 90. godini na Kubi.