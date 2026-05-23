Direktorka nacionalne obavještajne službe SAD Tulsi Gabard podnijela je ostavku u administraciji Donalda Trampa nakon što je njenom suprugu dijagnostikovan rijedak oblik raka kostiju. Odlazak jedne od najbližih Trampovih saradnica izazvao je veliku pažnju u javnosti.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Direktorka nacionalne obavještajne službe SAD Tulsi Gabard podnijela je ostavku u administraciji Donalda Trampa, navodeći da želi da bude uz supruga kojem je dijagnostikovan rijedak oblik raka kostiju.

Tulsi Gabard napušta Trampovu administraciju

Tulsi Gabard podnijela je ostavku na funkciju direktorke nacionalne obavještajne službe SAD, čime je postala još jedan visoki zvaničnik koji napušta administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa.

U pismu upućenom Trampu, Gabard je navela da mora da se povuče kako bi bila uz svog supruga Abrahama Vilijamsa, kojem je nedavno dijagnostikovan „izuzetno rijedak oblik raka kostiju“.

„Ne mogu mirne savjesti da tražim od njega da kroz ovu borbu prolazi sam dok ja nastavljam da obavljam ovu zahtjevnu i vremenski iscrpljujuću funkciju“, napisala je Gabard u pismu datiranom na petak.

Njena ostavka stupa na snagu 30. juna.

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead@ODNIgovfor the last year and a half.



Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare…pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard)May 22, 2026

Tramp: „Nedostajaće nam“

Donald Tramp je kasnije potvrdio da Gabard odlazi iz administracije.

„Ona je uradila nevjerovatan posao i nedostajaće nam“, napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Dodao je da će funkciju vršioca dužnosti preuzeti Aron Lukas, glavni zamjenik direktora nacionalne obavještajne službe.

Vijest o ostavci prvi je objavio Foks njuz.

Sukobi iza kulisa Bijele kuće

Tulsi Gabard, bivša demokratska kongresmenka sa Havaja koja je kasnije prešla u Republikansku stranku, potvrđena je na funkciju ubrzo nakon početka Trampovog drugog mandata.

Kao direktorka nacionalne obavještajne službe rukovodila je američkom obavještajnom zajednicom koja obuhvata 18 agencija i organizacija.

Njen mandat obilježili su navodni sukobi iza kulisa sa Trampom i drugim zvaničnicima administracije, koji su povremeno izlazili i u javnost.

Gabard, koja je služila vojsku i bila raspoređena na Bliskom istoku, podržala je Trampa tokom kampanje 2024. godine zbog njegovog protivljenja vojnim intervencijama.

Spor oko Irana izazvao tenzije

Prošlog ljeta, dok je Tramp razmatrao napad na Iran kako bi oslabio njegov nuklearni program, Gabard je objavila neuobičajen video u kojem upozorava na „ratne huškače koji nepromišljeno podižu strah i tenzije između nuklearnih sila“.

Prema pisanju Politika, video je razbjesnio Trampa.

Kada su ga kasnije pitali o njenom ranijem svjedočenju u Senatu da Iran ne pokušava da napravi nuklearnu bombu, Tramp je odgovorio:

„Baš me briga šta je rekla.“

Kasnije je dodao i: „Griješi.“

Niz odlazaka iz Trampove administracije

Ostavka Tulsi Gabard samo je posljednja u nizu odlazaka visokih zvaničnika iz Trampove administracije ove godine.

Prije nešto više od mjesec dana, Lori Čavez-Deremer podnijela je ostavku na mjesto ministarke rada kako bi prešla u privatni sektor.

U aprilu je Tramp smijenio državnu tužiteljku Pem Bondi zbog pritisaka vezanih za slučaj Džefrija Epstina.

Na njeno mjesto privremeno je postavljen Tod Blanš, njen zamjenik i bivši Trampov advokat.

U martu je smijenjena i Kristi Noem, koja je vodila Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti SAD nakon kontroverzi povezanih sa agresivnim mjerama protiv ilegalne imigracije.