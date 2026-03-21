Optužio pjevačicu da mu je prenijela picajzle, Severinu učio da glumi: dobio dijete sa striptizetom

Poznati muzičar Goran Bregović povezivan je sa velikim brojem žena.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Frontmen grupe Bijelo dugme Goran Bregović napunio je danas 76 godina, a započeo je karijeru vrlo mlad. Svoju prvu ljubav, Jasminku, upoznao je dok je radio u striptiz baru. Sedamnaestogodišnjak koji je tada krčio put ka zvijezdama zaljubio se u ženu koja mu je kasnije podarila ćerku Željku, pa je u ranim dvadesetim već postao otac.

Od tinejdžerskih dana u svijetu muzike pa do danas, Bregović je bio i ostao predmet obožavanja pripadnica ljepšeg pola. Iako se približava sedamdesetoj, žene i dalje ne mogu da odole njegovoj harizmi.

Ljubav sa glumicom

Među brojnim ženama koje je osvajao, prva koja je javno priznala vezu sa Goranom Bregovićem bila je glumica Maja Sabljić. Zbližili su se tokom snimanja filma „Lične stvari“ 1979. godine, kada je ona imala 19, a on deset godina više. Iako se pričalo da joj je posvetio pjesmu „Pristao sam biću sve što hoće“, tekst je zapravo pisao Duško Trifunović za drugog izvođača i u posljednjem trenutku ponudio ga je Goranu.

Od 1993. Maja živi u Americi, navodno u luksuzu na relaciji Holivud–Beverli Hils, a bila je u braku sa američkim biznismenom srpskog porijekla Đorđem Zečevićem do njegove smrti 2012. godine. Nakon toga se vratila u Srbiju, a svoju ljepotu i danas održava. Sada živi na relaciji Beograd–Los Anđeles i posvećena je duhovnom radu i ličnoj nadogradnji, piše Blic.

Glumicu Maju Sabljić pamte po ulogama u seriji „Policajac sa Petlovog brda“, filmu „Biće bolje“ i kao fatalnu Suzanu Lojtes u „Lavirintu“, a smatrana je jednom od pravih ljepotica tog vremena.

Pjevačicu optužio da ima picajzle

U to vrijeme imao je kratku avanturu i s Alkom Vuicom, koja je došla u Sarajevo da bi s njim uradila intervju za zagrebački magazin „Polet“. Navodno, Bregović joj je rekao: „Ti nijesi došla zbog intervjua, nego radi udaje“, što je bio početak njihovog međusobnog „podbadanja“, ali ih to nije spriječilo da završe u krevetu. Kada se Sarajevom proneo glas da joj je posvetio hit „Pedikulis pubis“, Alka je pobjesnila i dugo nije pričala sa Bregovićem.

Nažalost, Vuica je u jednom trenutku bila čak i ljubavnica slavnog fudbalera, o čemu je javno govorila kasnije i zbog čega se pokajala.

Međutim, pjevačicu je sve ove godine pratio i jedan sraman trač, da je upravo Bregoviću prenijela picajzle, s obzirom na to da joj je, kako se u javnosti godinama govorilo, posvetio pjesmu „Pediculis Pubis“ (što u prevodu znači stidne vaške).

Ova glasina provlačila se decenijama, a Vuica je tek sada odlučila da jednom stavi tačku na ove priče. Kako je istakla, svemu je posrijedi šala.

„To apsolutno nije tačno, ne znam odakle potiče ta priča. Znam da je pjesmu napravio iz šale, a ne da ju je ikome posvetio. Uostalom, nikada nijesam imala picajzle“, izjavila je Vuica za portal 24sata.hr.

Vidi opis Optužio pjevačicu da mu je prenijela picajzle, Severinu učio da glumi: dobio dijete sa striptizetom Masimo Savić i Alka Vuica o Željku Malnaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/alka.vuica Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/miss_dora_situm Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube / ti ki Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/miss_dora_situm Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/alka.vuica Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/daliborpetko Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/alka.vuica Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/alka.vuica Br. slika: 8 8 / 8

Navodna afera sa Lepom Brenom

Pored poznate pjevačice, Bregovića su spajali i sa najvećom jugoslovenskom zvijezdom Lepom Brenom.

Sredinom osamdesetih pričalo se o navodnoj „tajnoj vezi“ između Brene i Bregovića, što je zbog njihove tadašnje popularnosti izazvalo veliku pažnju javnosti i medija. Ipak, nijedno od njih nikada nije potvrdilo glasine, a oboje su se trudili da privatni život sačuvaju od očiju javnosti. Pojavljivale su se zajedničke fotografije, ali one nijesu nužno ukazivale na ljubavnu vezu, već su mogle biti rezultat prijateljskog odnosa.

Vidi opis Optužio pjevačicu da mu je prenijela picajzle, Severinu učio da glumi: dobio dijete sa striptizetom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: ATA / A.AHEL Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prevario manekenku

Jedna od rijetkih veza koje je javno priznao bila je sa Ljiljanom Ticom, koju je upoznao sasvim slučajno, u autobusu koji je prevozio putnike sa aerodromske zgrade do aviona. Susret je bio fatalan za oboje, a njihova ljubavna priča trajala je nešto više od dvije godine.

Najtraženija manekenka bivše Jugoslavije i već velika muzička zvijezda brzo su shvatili da ljubav sa umjetnikom tog kalibra nosi posebnu dozu neizvjesnosti. Viđali su se koliko su im obaveze dopuštale, ali to nije bilo dovoljno za ozbiljniju vezu. Iznad njihove priče lebdjela je sjenka prošlosti – Dženana Sudžuka, sadašnja supruga Bregovića i majka njih troje djece, sa kojom je Goran raskinuo prije nego što je započeo vezu sa Ticom.

Prelomni trenutak dogodio se kada ga je po povratku iz inostranstva pozvala na sarajevski broj. Dočekalo ju je iznenađenje...

„Pozvala sam Gorana na kućni broj i javio se ženski glas. Pitala sam ko je to. ‘Dženana’, rekla je. I tada sam ga ostavila“, otkrila je Ljiljana Tica u jednom podkastu.

Povezivan sa mnogo žena

Kada je odlučio da snimi film prema libretu svog mjuzikla „Karmen sa srećnim krajem“, pozvao je mladu Katarinu Radivojević da tumači naslovnu ulogu, koju su vježbali u njegovim kućama na Jahorini i u Beogradu. U međuvremenu, ulogu je obećao i Severini, koja ga je često posjećivala na Senjaku da „uđe u lik“, ali od filma na kraju nije bilo ništa.

Vidi opis Optužio pjevačicu da mu je prenijela picajzle, Severinu učio da glumi: dobio dijete sa striptizetom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 8 8 / 8

Prva dekada 21. vijeka bila je za njega veoma plodna – njegov „Orkestar za svadbe i sahrane“ stekao je svjetsku popularnost, a oko njega je bilo i mnogo lijepih žena. Pričalo se, ne bez osnova, da je bio u vezama sa Brankom Nevistić, Kajom Ostojić i Irinom Kruškom, dok se manekenkama i voditeljkama lokalnih televizija ni broja ne zna.

Raspad grupe zbog djevojke

Inače, svojevremeno se šuškalo da se "Bijelo dugme" raspalo upravo zbog svađe Brege sa kolegom zbog djevojke. Naime, Dijana Niven Bećirović važila je za najlepšu ženu na ovim prostorima osamdesetih godina. Nju su svojevremeno optužili i da je bila razlog zašto se raspalo Bijelo dugme. Bila je u vezi sa Goranom Bregovićem, a klavijaturista Vlado Pravdić je bio zaljubljen u nju.

"Optužili su me da sam zamalo rasturila Bjelo dugme. Živela sam u Milanu i družila se sa Vladom Pravdićem. Bio je zaljubljen u mene, ali odjednom se pojavio Bregović. A, kad Goran nešto hoće, onda to i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova Dugmeta. A, da li me je Goran ukrao od Vlade? Pa, jeste", pričala je Dijana.

U braku sa Dženanom

Goran Bregović se najzad skrasio, od 1993. godine u braku je s bivšom manekenkom Dženanom Sudžuk, a vjenčali su se u Parizu. Njegov kum na vjenčanju bio je Emir Kusturica, dok je njen kum bila Amila Sulejmanović, prateći vokal „Bijelog dugmeta“.

Priča se da je, kada bi supruga Dženana pobijesnila zbog nove afere, Bregović stvari popravljao skupim poklonima, putovanjima, pa i pričama da mediji pišu svašta, ističući da je ona jedina prava. I zaista, iako su mnoge dame pokušavale da zauzmu njeno mjesto, Brega voli samo Dženanu – vrhunsku ljepoticu, koju mnogi smatraju jednom od najljepših žena Sarajeva. Ipak, ona sama o sebi kaže: „Ma, kakva ljepotica. Ja sam starica.“

Zajedno imaju tri ćerke – Emu, Unu i Lulu, dok Goran iz mladalačke veze s plesačicom iz jednog sarajevskog noćnog kluba ima ćerku Željku, koja mu je rodila dvoje unučadi.

Do 2011. godine muzičar je sa porodicom živio u Parizu, a potom se preselio u Sarajevo i danas uspješno održava brak na daljinu.

„Imao sam sreće da imam suprugu koja… Kad bih joj sada rekao: ‘Hajde da gledamo TV’, ona bi odgovorila: ‘Stvarno? Alo, šta ti je?’ Nikad kod nje nijesam imao osjećaj nekog naročitog kompromisa. Inače, kad pogledaš sa strane, ljudi se vole na različite načine. Nikad ne bi rekao: ‘On je bije, oni se vole.’ Ljudi se vole na različite načine, vjerovatno postoji i taj način“, ispričao je Bregović za „In Magazin“.



