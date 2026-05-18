Tokom noći u Zapadnoj Moravi kod Kraljeva pronađeno je tijelo pecaroša Z.P. (50) za kojim se tragalo. Policija istražuje sve detalje i okolnosti ove tragedije.

U mjestu Vrba kod Kraljeva tokom noći pronađeno je tijelo muškarca Z.P. starog oko 50 godina.

Prema prvim informacijama, riječ je o pecarošu čiji je nestanak prethodno prijavljen policiji, nakon čega je pokrenuta potraga. Njegovo tijelo pronađeno je u Zapadnoj Moravi.

"Nakon prijave nestanka uslijedila je potraga, a muškarac je pronađen utopljen u rijeci. Za sada nisu poznate sve okolnosti ove tragedije", kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Na lice mjesta izašli su pripadnici policije, a istraga će utvrditi sve detalje i okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je poslednji put viđen tokom pecanja na obali Zapadne Morave.