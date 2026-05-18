Tom Kruz i Pamela Anderson su u vezi? Poznati glumac poludio za njom kada ju je vidio u ovom izdanju

Tom Kruz i Pamela Anderson su uhvaćeni u Njujorku, a spekulacije o njihovoj romansi postaju sve jače.

Tom Kruz bi uskoro mogao ponovo da uplovi u ljubavnu romansu, a strani mediji sada spekulišu da je njegovo srce osvojila Pamela Anderson. Nakon što su njegove navodne veze sa Anom de Armas i Liamom Nisonom ostale iza njih, pažnju javnosti privukao je neočekivani susret slavnog glumca i bivše zvijezde serije Čuvari plaže.

Fanovi su bili iznenađeni kada su se u maju 2025. godine Tom Kruz i Pamela Anderson pojavili ispred istog hotela u Njujorku, svega nekoliko minuta jedno nakon drugog. Iako nijedno od njih nije komentarisalo odnos, izvori bliski glumcu tvrde da između njih postoji posebna hemija.

Prema navodima insajdera, Tom je bio oduševljen Pamelinom ulogom u filmu "The Last Showgir" iz 2024. godine, koja joj je donijela brojne pohvale kritike i veliki povratak na scenu.

"Pamela se mnogo promijenila poslednjih godina. Djeluje smirenije, sigurnije u sebe i potpuno drugačije nego ranije. Uspjeh koji je doživjela posle filma dao joj je ogromno samopouzdanje, a ljudi su počeli da je gledaju drugim očima", tvrdi izvor.

Kako se navodi, Tom joj se javio nakon premijere filma kako bi pohvalio njen rad, a od tada su ostali u kontaktu. Ljudi iz njihovog okruženja primjećuju da između njih postoji iskra, iako glumac, poznat po tome da privatni život drži daleko od očiju javnosti, za sada ne želi javno da govori o tome.

Tom Kruz je početkom 2025. godine povezivan sa glumicom Anom de Armas, ali je njihova navodna romansa brzo završena. Sa druge strane, Pamela Anderson je nedavno izazvala glasine o vezi sa Lijamom Nisonom, kolegom iz filma Naked Gun. Njih dvoje su tokom promocije filma često viđani zajedno, a mnogi su primijetili prisnu atmosferu između njih.

Ipak, Pamela je kasnije objasnila da su ostali samo dobri prijatelji.

"Obožavam Lijama, ali iskreno, mnogo bolje funkcionišemo kao prijatelji", rekla je glumica.

Pamela je takođe demantovala tvrdnje da je njihova bliskost bila samo marketinški trik zbog promocije filma, naglašavajući da su emocije bile iskrene i da je nakon snimanja provela nekoliko romantičnih dana sa glumcem u njegovom domu u saveznoj državi Njujork.