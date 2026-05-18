Muškarac M.P. (54), osumnjičen da je u Kiseljaku ubio taštu i ranio suprugu, lociran je i uhapšen. Napadač je teško ranjen, a okolnosti i motiv zločina još uvijek nisu poznati.

Prema informacijama ATV-a, osumnjičeni je teško ranjen.

U ovom trenutku nije poznato kako je osumnjičeni M. P. zadobio povrede.

"Dana 18. maja 2026.godine, u 07.55 sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, opština Kiseljak. Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice (ženskog pola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno", navedeno je ranije iz policije.

Šta je motiv zločina, u ovom trenutku nije poznato.

