Užasavajući prizor zatekao je, oko 19 časova građane u blizini Željezničke stanice u Zemunu, gdje je na šinama pronađeno tijelo mlađe djevojke.
Ljudi koji su se zatekli na mjestu događaja bili su slomljeni i zatečeni prizorom, te su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć. Ekipe Hitne pomoći su po dolasku mogle samo da konstatuju smrt djevojke.
Pretpostavlja se da je djevojku pregazio voz, ali se ne znaju okolnosti koje su prethodile tragediji, a ne isključuje se da je riječ o samoubistvu.
Istraga je u toku.
