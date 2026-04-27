Hari Džinović ističe da uživa u opuštenom životu, druži se, igra tenis i provodi vrijeme sa prijateljima.

Izvor: Pink printscreen

Poznati pjevač Haris Džinović otkrio je kako živi nakon razvoda od dugogodišnje supruge Meline, koja se nedavno udala za milionera Džefrija Arnolda. Dotakao se i mnogo mlađeg kolege Jakova Jozinovića, a nimalo mu se ne dopada način na koji on gradi karijeru.

"Nije se kuvalo, znam da sam poznat po tome... Sinoć smo malo uživali, zapjevali, družili se, zaginuli, tako da sam danas kasnije ustao. Mora malo da se uživa, a danas odmaramo", rekao je Haris, pa je otkrio da u slobodno vrijeme igra tenis.

"To se igra iz ljubavi, amaterski, ali volimo mi da igramo i takmičimo se, moji prijatelji i ja."

Džinović ističe da bi Jozinoviću moglo da se zabrani reklamiranje tuđih pjesama.

"To može da mu se zabrani. Ne bih mu zabranio da pjeva moje pjesme, ali ne bi bilo lijepo da pola koncerata pjeva moje pjesme ili bilo čije. Iskreno, ja volim koncete svoje da pjevam, ali volim kafanu, to je lijepo, raja pjeva sa tobom u glas, i uživate", jasan je bio Haris u emisiji "Premijera, vikend specijal".

"Čuo sam ime Jakov, čuo sam da puni te dvorane... Nisam ga čuo kako pjeva. To je koncertomanija! Znam kako se pune ti neki koncerti, ne bih komentarisao. Ja punim u slobodnoj prodaji, to je to, a postoje i drugi načini. On pjeva sve tuđe pjesme, ne pjeva svoje. Koja je to publika koja to sluša? To je smjena generacija... Da li će on otpjevati Čolinu pesmu bolje od njega, ili moju bolje od mene? Naravno da ne, pa recite! Naravno... Nema pravo da komercijalizuje tuđe pjesme, nema pravo!"

"Ne znam njegov repertoar. Skupi po jednu, dvije od ovoga, jednu, dvije od onoga... Ovako nikad nije bilo", dodao je pjevač.

Vidi opis Haris Džinović otkrio da li bi zabranio Jakovu Jozinoviću da pjeva njegove pjesme: Evo kako živi nakon Melinine udaje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Blic/ MONDO