Preminuo otac ubijenog Aleksandra Nešovića.

Otac Aleksandra Nešovića Baje, Mijalko Nešović, preminuo je u Beogradu i sahrana je zakazana za sjutra u 14 sati na Centralnom groblju u Beogradu.

Podsetimo, od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović Baja poslednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu, policija je otkrila tragove krvi i dvije čaure kalibra devet milimetara. Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donijela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.

