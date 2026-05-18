Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama kojom se nalaže hitno postupanje u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u, u skladu sa važećim propisima i Kodeksom policijske etike.

Izvor: RTS/PrintScreen

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je Depešu svim organizacionim jedinicama, koju je potpisao potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u, u skladu sa podzakonskim aktima, Kodeksom policijske etike i Pravilnikom o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP.

U cilju dosledne i potpune primjene propisa, sprječavanje sukoba interesa, očuvanje ugleda Ministarstva i poštovanje standarda policijske etike, Depešom se nalaže sledeće:

"Zaposlenima je zabranjeno svako postupanje, aktivnost ili angažovanje koje je nespojivo sa policijskim poslovima, kao i ponašanja van službe kojima se narušava i šteti ugledu Ministarstva, koje je suprotno Kodeksu policijske etike, ili može dovesti do sukoba interesa, odnosno uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost u radu. Navedena zabrana odnosi se kako na postupanje u toku radnog vremena, tako i na postupanje van radnog vremena. Postupanje suprotno navedenom predstavlja osnov za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, u skladu sa zakonom", navedeno je.

Zaposlenima u Ministarstvu zabranjeno je da uspostavljaju odnose lične, poslovne ili faktičke zaštite lica, objekata ili poslovanja, kao i ponašanja koje po svojoj prirodi, načinu ispoljavanja i okolnostima pod kojima se preduzima, ima obilježja pružanja privatne zaštite, obezbjeđenja ili pratnje licu, objektu ili poslovanju.

Ponašanje koje po svojoj prirodi, načinu ispoljavanja i okolnostima pod kojima se preduzima ima obilježja pružanja privatne zaštite, obezbjeđenja ili pratnje licu, objektu ili poslovanju podrazumijeva prisustvo zaposlenog u Ministarstvu u neposrednoj blizini lica, na ulazima u ugostiteljske objekte, ispred privatnih objekata ili na drugim mjestima, kada okolnosti ukazuju da njegovo prisustvo ima funkciju privatne zaštite, obezbjeđenja ili pratnje.

Zaposleni koji dođu do saznanja koja ukazuju na izvršenje krivičnog djela, prekršaja ili drugog protivpravnog postupanja, dužni su da o tome bez odlaganja obavijeste neposrednog rukovodioca i da takva saznanja prijave nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva.

Zaposlenima je zabranjeno da znanja, sposobnosti i veštine koje su stekli kroz sistem obrazovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Ministarstvu, koristi za obučavanje trećih lica.

Svaki zaposleni koji dođe do saznanja da drugi zaposleni u Ministarstvu postupa suprotno navedenim zabranama, dužan je da o tim saznanjima, bez odlaganja, obavijesti neposrednog rukovodioca i Sektor unutrašnje kontrole.

Ukoliko zaposleni dođe do saznanja da rukovodilac postupa suprotno navedenim zabranama, dužan je da o tim saznanjima, bez odlaganja, obavijesti Sektor unutrašnje kontrole.

Neposredni rukovodilac kome se dostavi takvo saznanje, kao i rukovodilac koji na drugi način dođe do saznanja o postupanju zaposlenog suprotno navedenim zabranama, dužan je da bez odlaganja preduzme mjere iz svoje nadležnosti, da sačini službene spise o prikupljenim saznanjima relevantne za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, prikupi raspoložive činjenice i dokaze koji su mu dostupni i u najkraćem roku inicira pokretanje disciplinskog postupka zbog učinjene teške povrede službene dužnosti.

Ukoliko postoje osnovi sumnje da kod zaposlenog postoje bezbjednosne smetnje, neposredni rukovodilac, odnosno rukovodilac organizacione jedinice u koju je zaposleni upućen, dužan je da podnese zahtjev za pokretanje postupka bezbjednosne provjere za zaposlene, radi utvrđivanja kontinuiteta ispunjenosti uslova za rad u Ministarstvu.

Zahtjev za pokretanje postupka bezbjednosne provjere za zaposlene, radi utvrđivanja kontinuiteta ispunjenosti uslova za rad u Ministarstvu, mogu da podnesu i policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole i Službe za bezbjednost i zaštitu podataka.

Rukovodioci naslovljenih organizacionih jedinica odgovorni su za doslednu primjenu odredbi koje uređuju predmetnu materiju, Kodeksa policijske etike, Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i za preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji radi sprovođenja dostavljene Depeše, navodi se u saopštenju.