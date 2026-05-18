Usmrćen je na licu mjesta

Mještanka Jelica Đajić, koja sama živi u ovom dijelu sela, tokom radova u bašti, primijetila je zvijer, koja je stajala na samo nekoliko metara udaljenosti od nje. Jelica je i prethodnih dana vidjala medvjeda koji je obilazio taj kraj. Pozvala je rendžere PP „Piva“, koji su stigli na lice mjesta.

Medvjed je na iznenađenje svih prisutnih, ostao na mjestu i pored svih sirena, vike, a i nakon ispaljenih gumenih metaka, krenuo je ka njima. Nije bilo vremena za razmišljanje, rendžer sa puškom sa bojevom municijom, morao je ispaliti metak. Usmrćen je na licu mjesta. Medvjedu je nedostajalo jedno oko, a po krznu, bilo je jasno da boluje od neke bolesti. Uzorak krvi je uzet i poslat na analizu u Beograd, piše Dan.

Interesantno je da je relativno blizu mjesta na kojem je ustrijeljen medvjed, prije godinu i po dana, rendžer Miljan Grubač napadnut od mečke, kada je uz divovsku borbu, uspio da preživi, ali uz stravične povrede.