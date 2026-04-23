"Marketing, ne možeš da prevariš ljude": Marina Tadić žestoko o Jakovu Jozinoviću, udarila na sve koji se "kače"

Marina Tadić promoviše svoju novu pjesmu "Titanik" koju je snimila sa kolegom Ivanom Simić, ali se dotakla i kolega o kojima ne prestaje da se priča mjesecima unazad

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Marina Tadić najavila je veliki povratak na muzičku scenu novom pjesmom "Titanik", a kako je rekla malo prije promocije, numerom je željela da se "odmakne od svega što je do sada bilo očekivano".

Na pitanje našeg novinara šta za nju simbolizuje "Titanik", Marina nam je rekla uz osmijeh:

"Pošto sam ja sigurno bila na tom Titaniku, karma mi sada vraća - sad ćeš ti da isploviš i da odeš na vrh pošto si potonula. Mučila sam se i 'umrla'".

Na to se nadovezao i Ivan Simić: "Pošto smo dobili pjesmu na datum kad je potonuo Titanik, znači, potonuli smo, ali mislim da nismo".

Marina je dodala: "Dobro, mučio se on dugo, pa potonuo. Tako i ja, 20 godina tonem, ali nikako da potonem", a potom se nasmijala. "Ja kada ulazim u nešto što treba da radim ja znam da će to biti nešto dobro. Nikad nisam pomislila nešto loše".

"Nikad ne razmišljam negativno, i volim da 'lupetaram'", priča nam Marina.

Pjevačica se, iako je na početku promocije rekla da ne želi da govori o drugim ljudima, te čak i jednoj od novinarki žestoko odbrusila, ipak dotakla i Jakova Jozinovića.

"Ma sve super! Ja sam tog dečka podržala još dok nije pravio te koncerte. On je dobar primjer, pjeva dobru muziku, i ono što je on snimio je kvalitetno i dobro, i prosto, kad nekog Bog voli, ne možete vi ništa. Njega ljudi vole, ne možeš ti njih da prevariš", srčano priča Marina.

"Ti možeš da prevariš ljude u trenutku, marketingom, ali nemoguće da je on prevario toliko. On i fino izgleda, i pjeva bre tu dobru muziku, i ko god da nešto loše govori, znači da se hvata za taj 'pik', i onda se hvataju zbog marketinga", zaključila je pjevačica.

