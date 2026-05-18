Voditeljka Pinka iskreno je progovorila o koleginici Sanji Marinković i njenoj emisiji "Magazin In".
Bojana Lazić pojavila se danas na snimanju još jedne emisije muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gdje je odgovarala medijima na brojna pitanja.
Voditeljka Pinka se dotakla privatnog života, podrške "jačeg" pola, ali i koleginice Sanje Marinković.
Voditeljka iskreno o smjeni Sanje na Pinku: Nakon njenih brojnih skandala sa gostima, javno rekla sve
Na pitanje da li je je možda u planu smena Marinkovićeve i da na njeno mjesto dođe upravo Bojana, voditeljka je otkrila da nema govora o tome.
"Ne ne, taman posla. Sanja ima totalno drugačiji tip emisije, tako da nisam ja ta", istakla je ona, ali je ostala misteriozna po pitanju budućih projekata i kakve izmjene su sve moguće na pomenutoj televiziji.
Česta rasprava sa gostima i komentari
Sanja je često bila na meti komentara na društvenim mrežama, ali i od strane koleginica i kolega, zbog, kako oni kažu, njenog neprofesionalnog ponašanja u emisijama i "provociranju" sa pitanjima.