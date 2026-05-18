Dok se operatori širom svijeta i dalje trude da stabilizuju 5G signal, japanski naučnici su uveliko zakoračili u budućnost.

Izvor: Tokushima University

Dok se mi tek navikavamo na stabilan 5G signal, naučnici uveliko testiraju tehnologiju koja će donijeti nerealno brz internet u budućnosti. Naučni tim sa Univerziteta u Tokušimi uspio je da postigne bežičnu brzinu od nevjerovatnih 112 gigabita u sekundi tokom testiranja 6G mreže.

Da stvar bude još impresivnija, ovaj istorijski rezultat postignut je na ekstremno visokim frekvencijama koje omogućavaju stabilniji prenos podataka nego ikada prije.

Glavni problem u cijeloj priči jeste to što se ova nevjerovatna brzina neće odmah naći u našim mobilnim telefonima.

Kratkoročni cilj ovog eksperimenta zapravo je skrivena infrastruktura koja prenosi kompletan internet saobraćaj između mrežnih čvorišta.

Upravo od kapaciteta te nevidljive mreže zavisi da li će budući 6G sistemi raditi besprekorno ili će ostati zarobljeni iza preopterećenih kanala, prenosi Interesting Engineering.

Japanski stručnjaci su poslali signal daleko izvan granica na kojima standardni elektronski hardver počinje da gubi snagu i pravi šumove u vezi.

Ovaj test je ubjedljivo premašio magičnu granicu od 100 Gbps, što ovo istraživanje svrstava u sam vrh moderne tehnologije.

Novi sistem koristi naprednu kontrolu temperature i lasersku optiku kako bi veza ostala stabilna na duže staze, a ne samo na nekoliko sekundi u laboratoriji.

Naravno, niko ne bi trebalo da očekuje da će ovu nadogradnju dobiti na svom uređaju u narednih nekoliko mjeseci.

Istraživači otvoreno priznaju da prije masovne primjene moraju da reše ozbiljne probleme kao što su jačina signala i domet samih antena.

Prva stvarna primena ove tehnologije biće u pozadinskim mrežama koje povezuju glavne sisteme mobilnih operatora.

To je prosječnom korisniku manje vidljivo od novog telefona, ali je ključno za stabilnost čitavog interneta jer infrastruktura prva mora da postane brža da bi telefoni mogli da prate taj ritam.

Izvor: B92