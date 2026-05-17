Ukrajina je izvela masovan napad dronovima na rafinerije u Moskvi i aerodrom Belbek na Krimu. Dok Rusi tvrde da su oborili preko 550 letjelica, prijavljene su i tri žrtve.
Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU), u saradnji sa ukrajinskim odbrambenim snagama, sinoć je, koristeći veliki broj dronova, izvela udare na vojne objekte i više naftnih postrojenja u Moskovskoj oblasti, kao i na vojni aerodrom Belbek na okupiranom Krimu. Informaciju je za ukrajinske medije potvrdila SBU, piše Ukrajinska pravda.
Napadi u Moskovskoj oblasti
Prema navodima, udare u Moskovskoj oblasti izveli su Centar za specijalne operacije Alfa zajedno sa ukrajinskim odbrambenim snagama. Pogođeni su moskovska rafinerija nafte, crpna stanica Solnečnogorskaja i crpna stanica Volodarskaja. Meta je bila i fabrika Angstrem, koja snabdijeva ruski vojno-industrijski kompleks poluprovodnicima i nalazi se pod američkim sankcijama.
Prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, ovo je prvi put da su Ukrajinci uspjeli da pogode naftnu rafineriju u glavnom gradu Rusije. Na društvenim mrežama šire se snimci vatrogasne intervencije u moskovskoj rafineriji nafte.
Udari na aerodrom Belbek
SBU je takođe izvijestila o napadima na infrastrukturu i sredstva protivvazdušne odbrane na vojnom aerodromu Belbek na privremeno okupiranom Krimu.
Pogođeni su protivvazdušni raketni sistem Pancir-S2, skladište sa radarskom opremom za sistem S-400, sistem za upravljanje bespilotnom letjelicom Orion i zemaljska kontrolna stanica za bespilotne letjelice Forpost. Osim toga, pogođeni su tačka za prenos podataka zemlja-vazduh, kontrolni toranj vazdušnog saobraćaja i hangar na aerodromu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio se SBU i odbrambenim snagama na preciznim udarima na Moskovsku oblast.
A very large fire in the Eastern part of Moscow.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)May 17, 2026
Šta kažu Rusi? “Oborili smo više od 550 dronova”
Prema tvrdnjama ruskog Ministarstva odbrane i lokalnih vlasti, Moskovska oblast našla se pod masovnim udarom u kojem je, kako tvrde ruski vojni izvori, tokom proteklog dana oboreno više od 550 dronova.
Ruske vlasti potvrdile su da su u ovim napadima poginule najmanje tri osobe, dok je još 12 ljudi povrijeđeno u udarima širom zemlje. Kako prenose ruski izvori, među stradalima na moskovskom području našli su se i strani državljani, pri čemu je jedan radnik iz Indije poginuo, dok su još trojica povrijeđena.
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov tvrdi da je u gradu Himki jedna žena izgubila život nakon što je pogođena kuća, dok su dvojica muškaraca poginula u selu Pogorelki.
Istovremeno, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin tvrdi da moskovska rafinerija nafte nije pretrpjela oštećenja u noćnom napadu. Ruski zvaničnici navode da je u udarima oštećeno nekoliko stambenih zgrada, privatnih kuća i objekata ključne infrastrukture.