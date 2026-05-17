Teheran najavio carine i licence za tehnološke gigante, analitičari upozoravaju na moguće posljedice po globalni protok podataka

Nakon uspješne ratne blokade Ormuskog moreuza, Iran sada pažnju usmjerava ka podmorskim internet kablovima koji prolaze ispod ovog strateškog plovnog puta i prenose ogroman finansijski i digitalni saobraćaj između Evrope, Azije i Persijskog zaliva, prenosi CNN.

Teheran planira da najvećim svjetskim tehnološkim kompanijama, među kojima su Google, Microsoft, Meta i Amazon, naplaćuje tranzitne carine i licence za prolazak kroz iranske teritorijalne vode.

Prema navodima iranskih medija, pravo na popravke i održavanje kablova bilo bi dodijeljeno isključivo iranskim kompanijama.

Državni mediji su uz ove najave poslali i prikrivene prijetnje da bi globalni protok podataka, vrijedan bilione dolara, mogao biti potpuno prekinut ukoliko tehnološki giganti odbiju saradnju sa Teheranom.

Ipak, ostaje nejasno kako Iran planira da sprovede ovu naplatu, s obzirom na to da američke sankcije strogo zabranjuju pomenutim kompanijama bilo kakvo poslovanje sa Iranom.

Analitičari: Pokušaj odvraćanja novih napada

Međunarodni operateri su zbog bezbjednosnih rizika godinama izbjegavali iranske vode i grupisali kablove uz omansku stranu moreuza, ali dva ključna interkontinentalna kabla ipak prolaze direktno kroz teritorijalne vode Irana.

Analitičari smatraju da Teheran ovom strategijom pokušava da nametne toliko visoku ekonomsku cijenu globalnoj zajednici da bi eventualni novi vojni udari na Iran postali previše rizični.

Sa pravne strane, iranski mediji pozivaju se na Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravu mora, koja obalskim državama daje određena prava nad kablovima u teritorijalnim vodama, navodeći primjer Egipat i Sueckog kanala kao ekonomski presedan.

Najviše bi bili pogođeni bankarski i IT sektor

Stručnjaci za međunarodno pravo upozoravaju da Ormuski moreuz ima drugačiji pravni status kao prirodni prolaz, pa bi jednostrano uvođenje dažbina na postojeće kablove moglo predstavljati kršenje ranijih međunarodnih sporazuma.

U slučaju oštećenja ove infrastrukture, najveće posljedice osjetili bi bankarski sektor u Persijskom zalivu i IT industrija u Indija, dok bi eventualne popravke u zoni aktuelnog sukoba bile izuzetno rizične i komplikovane.