Ilić otkrio sve o stanju Vesne Zmijanac: Juče je držali dok se pela na binu, evo da li može da izdrži koncerte

Miroslav Ilić među prvima je došao do Arene gde će se danas održati drugi koncert Vesne Zmijanac.

Nakon spektakla prve večeri, Vesna Zmijanac večeras će održati drugi koncert u Beogradskoj areni na kom će proslaviti 50 godina karijere. Kao i prethodne večeri, jedan od gostiju će biti proslavljeni pjevač Miroslav Ilić, koji je i među prvima došao da podrži koleginicu.

On je bio više nego raspoložen, a našoj ekipi je otkrio i u kakvom je stanju Vesna nakon jučerašnjeg koncerta s obzirom da se saznalo da je primala infuziju tik pred početak, kao i da su dvoja vozila Hitne pomoći bila u pripravnosti.

"Ma može ona da izdrži i tri", rekao je Ilić uz osmjeh i dodao, "folirant", što je nasmijalo sve prisutne.

Vesnu pridržavala dvojica

Podsjetimo, naš novinar je zabilježio i trenutak kada se Vesna Zmijanac pela na binu, a tom prilikom su je pridržavala dvojica muškaraca.

Ipak, pjevačica nije dala da je zdravstveni problemi poremete, već je veče otvorila najvećim hitovima, a kasnije joj se na bini pridružio i Dino Merlin