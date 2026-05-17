Stravičan sudar dogodio se u trci za Veliku nagradu Katalonije.

Izvor: Sebá Llorens-Ruiz/X/Printscreen

Moto GP trka za Veliku nagradu Katalonije morala je da bude prekinuta nakon teškog sudara između Aleks Markeza i Pedro Akosta. Crvena zastava podignuta je nakon šokantnih scena na stazi, pa je vozač Dukatija morao hitno da bude hospitalizovan. Na kraju ove dramatične trke pobjedu je odnio Fabio Di Đanantonio.

Kola hitne pomoći ušla su na stazu kako bi zbrinula povrijeđenog Aleksa, koji je podigao ruku dok je bio na nosilima, kako bi navijačima i timu stavio do znanja da je svjestan.

On je doživio pad pri brzini većoj od 250 kilometara na čas, ali su ubrzo stigle ohrabrujuće vijesti. Snimak sudara je i više nego uznemirujući.

Vozač je odveden u medicinski centar staze, ali je nakon pregleda odlučeno da se kolima hitne pomoći direktno prebaci u Opštu bolnicu Katalonije. Srećom, pola sata nakon nesreće stigla je vijest da je vozač van životne opasnosti.

Trka je potom nastavljena 13 krugova do kraja, ali je još jednom prekinuta zbog sudara u kojem su učestvovali Zarko i Marini. Morao je i Francuz da bude hospitalizovan, a do kraja je viđeno još nekoliko rizičnih startova i incidenata. Na kraju je slavio Fabio Di Đanantonio.