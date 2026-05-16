Vesna Zmijanac odbila da pjeva ovu pjesmu zbog bivšeg: Ceca je uzela i snimila spot o kojem se i danas priča

Vesna Zmijanac je tokom karijere odbila dvije pjesme koje se i dan danas slušaju

Pjevačica Vesna Zmijanac na muzičkoj sceni je više od četiri decenije, a tokom bogate karijere snimila je veliki broj hitova. Ipak, pojedine pjesme je odbila, iako su kasnije postale veliki hitovi.

Jedna od njih je numera Vidovdan, koju je kasnije snimila Goca Lazarević, piše Blic.

„Pjesma je bila namijenjena Vesni Zmijanac, ali ona nije željela da je snimi kako ne bi narušila svoju jugoslovensku popularnost, dok sam ja molila Zahara da mi je da. Tek kada je ona odbila, rekao mi je: ‘Dobro, evo ti’“, ispričala je Lazarević prije nekoliko godina u jutarnjem programu na TV Pink.

Vesna je odbila i da snimi pjesmu "Idi dok si mlad".

„Cecina pjesma Idi dok si mlad pisana je za mene, ali sam odbila da je otpjevam zbog tadašnjeg dečka koji je sumnjao da ga varam sa mlađim zbog riječi te pjesme. Je li to istina?“, upitao je Ognjen Amidžić Vesna Zmijanac u svojoj emisiji, a pjevačica je priznala da je zbog partnera odbila da snimi pjesmu.

„Istina je, pa da. Šta to ti ‘Idi dok si mlad’. Ceca je tada bila baš klinka i pjeva nekome ‘idi dok si mlad’... Meni je bilo zabranjeno da to snimim, jer se po pjesmi odnosilo na nekoga ko je mlad, a ovaj gospodin nije baš bio mlad i tako“, otkrila je Vesna Zmijanac.

Šta će mu sjekira u kolima?

Dejan Milićević je tokom karijere duge tri decenije sarađivao sa gotovo svim velikim estradnim zvijezdama, ali se među najpoznatijim anegdotama često izdvajaju one vezane za Svetlana Ceca Ražnatović.

Jednom prilikom otkrio je da je tokom snimanja spota za pjesmu Idi dok si mlad napravio zanimljivu grešku.

„Cijeli jedan dio Košutnjačke šume bio je zatvoren kako bi se snimila scena u kojoj Ceca prolazi u Rols Rojsu. Htio sam zbog estetike da se automobil spušta u kontra smjeru i tako je bilo“, kazao je Milićević.

„Onda iz šume izlazi mladić sa sjekirom... Međutim, zaboravio sam da mu kažem da sjekiru treba da baci prije nego što uđe u auto kod Cece, pa je ušao sa sjekirom. To mi je tada promaklo, ali spot je ostao legendaran, kao i pjesma“, ispričao je Dejan Milićević u emisiji Grand Magazin.





