Hitna pomoć stigla u Arenu uoči koncerta Vesne Zmijanac: Otkriveno u kakvom je stanju, vozila u pripravnosti

Vesna Zmijanac večeras će održati svoj veliki solistički koncert, a naš novinar usnimio je i vozilo Hitne pomoći koje je u pripravnosti.

Čuvena pjevačica Vesna Zmijanac večeras će održati prvi od tri koncerta u Beogradskoj Areni na kojima će proslaviti 50 godina karijere.

Koliko je se uželjela publika pokazuje i to što su karte za dva prvobitna koncerta planula preko noći, nakon čega je dodat i treći, a večeras se, kao jedan od gostiju očekuje i Dino Merlin.

Ipak, mnogi su se brinuli da li će Vesna biti u stanju da održi sve ove koncerte s obzirom na to da je njeno zdravstveno stanje nedavno bilo narušeno.

Publiku je zabrinulo i što je na jednom od poslednjih nastupa sjedjela, ali i pušila cigarete, međutim, pjevačica tvrdi da se osjeća dobro.

Naš novinar je na licu mjesta uslikao vozila Hitne pomoći koja su u pripravnosti, a kako saznajemo, Vesna Zmijanac bila je priključena i na infuziju kako bi podnijela napor.