"Pružila mi je ruku kad niko nije": Dino Merlin kraj Vesne Zmijanac, izveli najveći hit, gori arena (Video)

Dino Merlin je specijalni gost na koncertu Vesne Zmijanac, a koncert su otvorili pjesmom koja se i dan-danas rado pjeva na svakom slavlju

Vesna Zmijanac obilježava 50 godina karijere prvim od tri koncerta u Beogradskoj areni, a kao specijalan gost na bini se pojavio niko drugi do Dino Merlin sa kojim je otpjevala jedan od svojih najvećih hitova.

Hrvatski umjetnik bio je vidno emotivan, a publici se obratio uz riječi: "Pružila mi je ruku kad niko drugi nije i vjerovala je u mene".

Pogledajte 01:14 Govor Dina Merlina

Potom su izveli čuvene "Jorgovane", a atmosfera u areni došla je do vrhunca - svi su bili na nogama i pjevali uglas poznate stihove.

Pogledajte 01:48 Dino i Vesna izveli "Jorgovane": Publika u Areni u transu, prate ih u glas

Inače, mnogi su bili zabrinuti za stanje Zmijančeve s obzirom da je na poslednjem nastupu sjedjela, a saznalo se i da je pred današnji koncert primala infuziju zbog čega su kola Hitne pomoći u pripravnosti.

Takođe je novinar MONDA snimio trenutak kada je izlazila na binu, prilikom čega su je pridržavala dvojica. No uprkos svemu, pjevačica je stala pred publiku i zaređala najveće hitove.