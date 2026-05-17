Nikola Simić molio 10 godina da se snimi "Bela Lađa", pa odbio da glumi: Evo zbog čega glumac nije bio dio projekta

Nikola Simić, koji je rođen na današnji dan, 18. maja 1934. godine, je odbio da glumi u "Beloj lađi" jer je bio angažovan u drugim serijama.

Malo ko zna da je legendarni Nikola Simić bio taj koji je, prema tvrdnjama scenariste Siniša Pavić, godinama nagovarao da se napiše serija u kojoj bi likovi iz Tesna koža bili obnovljeni u savremenom kontekstu.

Iako je bio idejni tvorac povratka čuvenog tandema, dogodilo se nešto potpuno neočekivano – Simić je na kraju odbio ulogu Dimitrija Pantića.

Kao razlog za ovakvu odluku, slavni glumac naveo je tadašnji angažman u hit serijama Agencija za SIS i Ljubav, navika, panika na Televizija Pink.

Simić je tvrdio da je bilo fizički nemoguće da istovremeno učestvuje u snimanju čak tri serije, što bi bio nezapamćen napor čak i za takvu legendu.

Ipak, druga strana priče baca potpuno drugačije svjetlo na ovaj događaj. Siniša Pavić i producent Zoran Janković izjavili su da je Nikola Simić odustao bukvalno pred sam početak snimanja, i to nakon što je sve već bilo čvrsto dogovoreno.

Ova odluka tada je izazvala pravi potres u produkciji, jer je sve bilo spremno za veliki povratak čuvenog Pantića.

Nakon Simićevog odustajanja, ulogu mlađeg referenta preuzeo je maestralni Petar Kralj. Međutim, zbog promjene glumca i novog pravca u kojem je priča krenula, sam lik Dimitrija Pantića nakon prvog ciklusa značajno je izmijenjen u odnosu na onaj koji publika pamti iz Tesna koža.

Kako je serija odmicala, lik Pantića postepeno je marginalizovan, dok je fokus u potpunosti prebačen na Šojića i njegove političke mahinacije.

Scenarista Siniša Pavić tokom života je u jednom intervjuu govorio o ovoj situaciji i priznao da mu je sve bilo veoma stresno.

“Poslije Bela lađa bio mi je potreban duži odmor. Tu seriju počeo sam da pišem uz veliki stres, a završio uz još teži, pa sam dozvolio sebi izvjestan otklon od tog posla. Najprije mi je Pantić, pošto je 10 godina molio da mu napišem tu seriju i ovjekovječim njegovu ‘životnu ulogu’, pred sam početak snimanja rekao da ne može da učestvuje u tom poslu i da nema tih para koje bi mogle da promijene njegovu odluku.

Na kraju je i Šojić, nakon što je šest godina besprekorno radio svoj posao, procijenio, kao i Pantić, da televizija ‘nema’ tih para zbog kojih bi on to nastavio da radi. Meni, koji sam ispisao 100 epizoda, nije padalo na pamet da te pare tražim. Ali sam upravo zbog gledalaca morao da prepravim i ponovo napišem posljednjih osam epizoda, promijenim glavnog glumca i cjelokupnu strukturu posljednje sezone serije kako ne bi ostala nedovršena. Nikome nije palo na pamet da mi plati bar taj dopunski rad koji je bio teži od svega što sam ikada radio”, ispričao je Pavić.

Nikola Simić preminuo je u novembru 2014. godine, dok je Milan Lane Gutović preminuo u avgustu 2021. godine.