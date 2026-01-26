Kako je Nikola Simić izgledao u mladosti? Isplivale do sada neviđene fotografije, rijetko ko bi ga prepoznao

Čuveni glumac Nikola Simić iza sebe ostavio je veliki broj uloga.

Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

S obzirom na to da je najpopularnije uloge zabilježio od druge polovine osamdesetih godine, brojne generacije na prostorima bivše Jugoslavije upamtile su čuvenog glumca od njegovih pedesetih. Ipak, on je još od studentskih dana bio jedan od naših najangažovanijih umjetnika, pa postoji nekoliko nezaboravnih portreta Nikole Simića iz mladosti.

Legendarni jugoslovenski i srpski glumac Nikola Simić napustio nas je 9. novembra 2014, u 81. godini.

Nakon što je preminuo u Beogradu, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, pored svog brata Slavka Simića, takođe velikog i čuvenog glumca.

Na filmu je debitovao 1957, kada se pojavio u ostvarenju "Subotom uveče", a tokom karijere je ostao upamćen kao Dimitrije Pantić u "Tesnoj koži", Sava Mitrović u "Lafu u srcu", Ostojić u "Srećnim ljudima", Tripko u "Jagodi u supermarketu", Mića u "Ljubavi, navici, panici"…

S obzirom na to da su uz njegove uloge rasle generacije, mnogi ga se ni ne sjećaju iz dana njegove mladosti, kada je bio jednako aktivan i uspješan kao i u poznim godinama. Na internetu, međutim, nema mnogo glumčevih portreta iz mladosti, a a jedan od nezaboravnih je njegova fotografija s pozornice, s glumicom Snežanom Nikšić iz 1965. godine:

Jedan od portreta koji je podijeljen na Instagram stranici otvorenoj u njegovu čast je fotografija iz Pule, nastala 1975. godine, piše Glossy.

Takođe, tu je i portret Nikole Simića iz "TV Novosti" iz iste godine.