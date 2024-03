Velika prašina se podigla u javnosti nakon što je ćerka legendarnog glumca Milana Laneta Gutovića - Milica Gutović, izašla u javnost sa tezom da je prevarena za očevo nasljedstvo.

Izvor: Kurir, Dado Đilas

Svakim danom isplivavaju novi detalji poremećenih porodičnih odnosa, a kako saznajemo od izvora bliskom pokojnom Gutoviću, pored kuće u Kumodražu, vikendice "kontejnera" u Neuzini, motornog čamca, četiri skupocjena automobila i kuće na Umki, kao i prihoda od autorskih prava, koje nekada idu i do 20.000 evra godišnje, za koje se bore njegova djeca, on je veliki dio novca koji je godinama štedeo, donirao srpskim manastirima i crkvama, za koje je bio posebno vezan.

Izvor: DADO ĐILAS, BETA/MILAN ILIĆ

Koliko ja znam, radi se o ciframa od nekoliko desetina hiljada eura, što danas uopšte nije mala svota. On je godinama štedio i odvajao novac sa strane i kad god je bio u mogućnosti pomagao je srpskim svetinjama. Najviše je pomagao manastiru Kovilj, u koji je godinama redovno odlazio. Tu ga se sjećaju kao velikog priložnika i primjera pravog hrišćanina. On o tome nikad nije želio da govori u javnosti. Lane je posebno bio blizak i s patrijarhom Porfirijem, s kojim je razgovarao dok je još bio iguman koviljski - ispričao nam je blizak Gutovićev prijatelj.

Tragom novih informacija naša ekipa uputila se u crkvu Svete Trojice u Kumodražu, u čijoj porti je 2021. godine na malom groblju i sahranjen glumac. Tamo smo na porodičnoj grobnici uočili nekoliko bombona, a sa jednim od zaposlenih u ovoj crkvi, porazgovarali smo o glumcu, koga se ovde rado sjećaju:

Izvor: Kurir

Lane je mnogo pomogao ovom hramu. Ovo mu je bio parohijski hram i nalazi se svega nekoliko minuta od njegove kuće. Mnogo dobrog je učinio i dolazio je kad god je mogao. Posjećivao je mnogo manastire. Ovo se možda ne zna, ali on kao da je predosjetio svoju smrt, pa je nekoliko mjeseci ranije razgovarao sa patrijarhom Porfirijem, koji mu je dao blagoslov da bude sahranjen ovdje u porti crkve, gde počivaju i njegovi najbliži. Mislio je o svemu, pa i svom vječnom počivalištu - rekao nam je sagovornik.

Interesovalo nas je i ko sve dolazi da obiže Lanetovu večnu kuću.

Izvor: Kurir

Njegovi sinovi redovno dolaze, divni momci. Vidim da se sad piše o tom njegovom nasljedstvu i mogu da kažem da je on sigurno sve obezbijedio i da niko nije ostao oštećen i da je sve to riješio prije svog upokojenja. Zbog čega sad sve ovo, stvarno ne znam. Ćerka Milica takođe redovno obilazi grob, meni djeluje da je ostala vrlo privržena ocu i poslije njegove smrti, ma šta ko pričao. Ko zna koja je muka nju natjerala da sa cijelom tom pričom izađe u javnost i šta se krije iza toga. Vjerujem da će se sve to riješiti na najbolji mogući način - završio je on.

Podsjetimo, patrijarh Porfirije se 2021. objavom na Instagramu oprostio od Laneta, za kojeg je tad istakao da mu je bio drag prijatelj i brat.

Molim se Bogu za pokoj duše dragog prijatelja i velikog umjetnika Milana Gutovića, sa kojim sam godinama duge sate provodio u razgovorima u manastiru Kovilju, čiji je bio veliki priložnik. Bog da dušu prosti mom dragom bratu Lanetu - napisao je tada patrijarh.