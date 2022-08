MNOGO MI NEDOSTAJE LANE! Emotivna ispovest Ćirka iz "Bele lađe" - glumac sa knedlom u grlu govorio o Gutoviću!

Aleksandar Dunjić i dalje teško podnosi gubitak velikog prijatelja i kolege Milana Laneta Gutovića.

Izvor: Kurir Tv/screenshot/MONDO/Stefan Stojanović

Glumac Milan Lane Gutović preminuo je na današnji dan 25. avgusta 2021.na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, u 76. godini. Godinu dana od njegove smrti, uspomena na glumca je i dalje živa.

Brojne kolege i prijatelji rado se sećaju svakog trenutka provedenog sa velikim Lanetom, a među njima je i Aleksandar Dunjić koji je dugi niz godina sa njim sarađivao na "Beloj lađi" u kojoj je glumio Ćirka.

Sada je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji kako je to bilo imati Laneta Gutovića za prijatelja.

"Mnogo mi nedostaje, to je bilo veliko bogatstvo družiti se sa njim. Bila je velika privilegija biti u njegovom društvu, a da ne kažem tek tolika je privilegija družiti se privatno sa njim i videti Laneta u svetlu u kakvom ga niko nije znao. To je jedan divan, izuzetan čovek, dobar prijatelj, veran, odan. Nikada nije ostavljao prijatelje, mislio je na prijatelje čak i kada oni nisu bili svesni toga. Uvek je razmišljao kako može nekome da pomogne, da da savet, uputi. Problem je naš što mi nemamo to neko oko sa strane koje nas gleda, to je bio on. Usmeravao je ljude sa mnogo ljubavi. On je to bio u mom životu", rekao je glumac sa knedlom u grlu.

Pogledajte 01:36 MNOGO MI NEDOSTAJE LANE! Emotivna ispovest Aleksandra Dunića će vam naterati SUZE NA OČI, sa knedlom u grlu govorio o kolegi Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Podsetimo, Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta u 76. godini na Vojnomedicinskoj akademiji posle teške bolesti. Rođen je 11. avgusta 1946. godine u beogradskom naselju Umka, a ceo život je proveo u kraju, gde je i sahranjen. Lanetovi roditelji bili su prosvetni radnici. Otac Spasoje je predavao istoriju i geografiju, a majka Lepa je bila učiteljica.

