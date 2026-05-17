Aleksandar Nešović misteriozno je nestao, a iako tijelo nije pronađeno, tužilaštvo tereti dvije osobe za ubistvo. U istrazi je pronađen džip sa sredstvima za uklanjanje tragova zločina.

Ko je bio Aleksandar Nešović? Jedan je od ključnih ljudi beogradskog podzemlja, čovjek koji je spajao tribinu, biznis i opasne momke sa asfalta. A onda je bukvalno nestao, bez ijednog traga, bez ijednog svjedoka.

Da li je ovo jedan od najmisterioznijih nestanaka u srpskom podzemlju i da li je Aleksandar Nešović dio monstruoznog recepta “nema tijela, nema djela”?

O ovoj temi su za medije govorili Boža Spasić, nekadašnji pripadnik službe državne bezbjednosti i Jelena Spasić, novinarka Kurira.

Potraga za Nešovićem i nova policijska saznanja

Od trenutka kada se saznalo za nestanak ove osobe, iako se po gradskim kuloarima, na čije se priče ne treba previše oslanjati, i dalje traga za tijelom Nešovića kod Jakovičkog jezera. Juče i prekjuče veliki broj policijskih snaga bio je u Resniku, ali i u jednom selu u Srbiji. Šta se tamo dešavalo i da li je nešto pronađeno, govorila je Jelena Spasić:

“Sve ukazuje na to da to ima direktne veze i da će u mnogome doprinijeti razjašnjenju svega što se dogodilo 12. maja. Juče smo objavili da su velike policijske snage pretresale jedno selo i da je iz tog sela odnesen džip "hjundai". To vozilo se dovodi u direktnu vezu sa nestankom. U vozilu su pronađene hirurške rukavice i sredstva za uklanjanje tragova, sona kiselina i sve je poslato na vještačenje kako bi se tačno utvrdilo ko je koristio vozilo i da li u njemu ima tragova krvi. Sve ćemo to znati u narednim danima. Trenutno se pretražuje okolina oko jezera i očekujem da ćemo vrlo brzo dobiti nove informacije.”

O misteriji nestanka i mogućem planiranju

Boža Spasić prokomentarisao je kako je moguće da čovjek takvog profila i kontakata nestane, a da zvanična istraga danima tapka u mjestu:

“Ono što je interesantno jeste da ovo već sada predstavlja misteriozni slučaj. Nije prvi put da imamo organizovano ubistvo ili ubistvo bez pronađenog tijela. Podsjetio bih na slučaj Danke Ilić, to mi je prva asocijacija. Ovakva ubistva ne mogu da se izvrše ad hok. Ne možete nekoga namamiti, sjesti u kafanu i reći ‘hajde dođi ovamo da te ubijemo’. Ovo je dugo planirano, dugo se pokušavalo stupiti u kontakt. U pitanju su, kako se navodi, jedan bivši policajac i jedan pripadnik bivšeg Kekinog klana.

Kada govorimo o Kekinom klanu, treba podsjetiti da je to jedan od prvih značajnih klanova, prethodnica dolaska Kavačkog i Škaljarskog klana na ovo područje. Tek kasnije se pojavio Belivukov klan. Kekin klan je bio označen i za ubistvo generala policije Boška Buhe, kao i za kriminalne aktivnosti i rušenje ustavnog poretka države, pa je njihova djelatnost imala i političku dimenziju.”

Tok istrage i zvanične informacije

Spasić navodi da istragu vode Više javno tužilaštvo u Beogradu i Uprava kriminalističke policije, te da javnost dobija informacije u mjeri u kojoj to istraga dozvoljava.

“Postoji vrlo bitan razlog za to, vrlo brzo su počele da se pojavljuju neprovjerene informacije, od toga da je tijelo pronađeno, do toga ko je bio gdje i šta je rekao. Ja bih se za sada držala zvaničnih informacija. Tužilaštvo je sinoć saopštilo da se dvojica osumnjičenih terete za teško ubistvo. To znači da je prikupljeno dovoljno dokaza, bez obzira na to što tijelo nije pronađeno. Postoje dokazi koji ukazuju na to da Nešović više nije živ. Često se postavlja pitanje šta ako tijelo nikada ne bude pronađeno, u suštini, ništa se bitno neće promijeniti, jer već sada postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na ubistvo.”

O tragovima, panici i ulozi klanova

Spasić je komentarisao i zašto je automobil sa tragovima i dokaznim materijalom ostavljen, umjesto da bude uništen:

“Vjerovatno je panika bila brza, da se što prije oslobode tijela i da ga što prije eliminišu ili učine da nestane. Kao što kaže Spasić, slučaj će se voditi, ali je sasvim drugačija situacija ako nema tijela — to znajte bez diskusije. Pogledajte slučaj Danke Ilić, gdje imate izjave ‘ja sam je ubio’, ali to ne znači ništa jer tijelo nije pronađeno. Znači, biće tu mnogo komplikacija”, rekao je Spasić i dodao:

“Kada je riječ o odnosu prema klanovima, ono što je zbunilo našu javnost, a čak i kod policije izazvalo određene dileme, jeste to da je Medenica, sin bivše državne tužiteljke, čovjek u bjekstvu, pripadnik klana koji se navodno krije u Crnoj Gori, ali bih rekao da se sigurno nalazi na teritoriji Srbije, jer njima je Srbija uvijek bila sigurna kuća, dok policija to nije počela da razgrađuje. On se oglasio sa tim podacima o ubistvima i u tom trenutku je znao više nego Jelena i ja o svemu. Postavlja se pitanje odakle mafija raspolaže tim informacijama. To je ono o čemu smo govorili, mafija ima sopstvenu obavještajnu službu, koja je u stanju da preko određenih struktura sama organizuje djelovanje, jer mafiji ne odgovara kada se tržište ‘talasa’. Lično smatram da u ovaj slučaj mora da se uključi i naša državna bezbjednost, s obzirom na to da sigurno postoji neki strani element, govorim o Crnoj Gori, ali dolazi i do velikih poremećaja unutar policije, što će se, siguran sam, vidjeti već od sjutra.”